https://sputnikarabic.ae/20230611/كندا-تصادر-طائرة-نقل-روسية-وتعتزم-تسليمها-لأوكرانيا-1077989674.html
كندا تصادر طائرة نقل روسية وتعتزم تسليمها لأوكرانيا
كندا تصادر طائرة نقل روسية وتعتزم تسليمها لأوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية، من طراز "أن-124 روسلان"، التي تحتجزها أوتاوا. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T06:25+0000
2023-06-11T06:25+0000
2023-06-11T06:25+0000
روسيا
أخبار كندا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104334/95/1043349528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d249f4795434763325b78baec736053.jpg
وجاء في بيان صحفي أصدرته الخارجية الكندية: "أمرت الحكومة الكندية بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة الآن في مطار تورنتو... وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقًا للقانون الفيدرالي".وأفادت الوزارة بأنه "في حالة مصادرة الطائرة، تنوي كندا العمل مع كييف بشأن نقلها إلى أوكرانيا، من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو استعادة السلم والأمن الدوليين أو إعادة الإعمار".وفي أبريل/ نيسان، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كندا تنوي استخدام أموال الأصول الروسية المصادرة لمساعدة كييف.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، ما يحدث بالسرقة وأشارت إلى أن ذلك مستمر منذ أكثر من عام. وفقًا لها، منذ عام 2014، اتخذ الاتحاد الأوروبي العديد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية، والآن يضع نصب عينيه الأموال العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الناتو-لا-يوجد-توافق-في-الآراء-بشأن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف--1077985247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104334/95/1043349528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b298d875121c11db48d3cdab43efc59b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار كندا, العالم
روسيا, أخبار كندا, العالم
كندا تصادر طائرة نقل روسية وتعتزم تسليمها لأوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية، من طراز "أن-124 روسلان"، التي تحتجزها أوتاوا.
وجاء في بيان صحفي أصدرته الخارجية الكندية: "أمرت الحكومة الكندية بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة الآن في مطار تورنتو... وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقًا للقانون الفيدرالي".
وأفادت الوزارة بأنه "في حالة مصادرة الطائرة، تنوي كندا العمل مع كييف بشأن نقلها إلى أوكرانيا، من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو استعادة السلم والأمن الدوليين أو إعادة الإعمار".
ويذكر أنه تم منع مغادرة طائرة "فولغا دنيبر"، التي نقلت مجموعة من اختبارات فيروس كورونا من الصين في 27 فبراير/ شباط 2022، من مغادرة كندا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي في نفس اليوم.
وفي أبريل/ نيسان، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كندا تنوي استخدام أموال الأصول الروسية المصادرة لمساعدة كييف.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، ما يحدث بالسرقة وأشارت إلى أن ذلك مستمر منذ أكثر من عام. وفقًا لها، منذ عام 2014، اتخذ الاتحاد الأوروبي العديد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية، والآن يضع نصب عينيه الأموال العامة.