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https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-السعودية--1078011416.html
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T17:48+0000
2023-06-11T17:52+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية" سانا"، أن فيصل المقداد وصل إلى الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، والذي بدأ أعماله، اليوم، على مستوى الخبراء.وتستغرق الزيارة يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 حزيران/ يونيو في الرياض.يذكر أن هذه الزيارة هي الثالثة للمقداد إلى المملكة العربية السعودية في غضون 3 أشهر، حيث قام بأول زيارة في نيسان/أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة قبل نحو 3 أسابيع لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
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العالم العربي, السعودية, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية

17:48 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 17:52 GMT 11.06.2023)
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairsوصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairs
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يتبع
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السورية" سانا"، أن فيصل المقداد وصل إلى الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، والذي بدأ أعماله، اليوم، على مستوى الخبراء.
وتستغرق الزيارة يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 حزيران/ يونيو في الرياض.
يذكر أن هذه الزيارة هي الثالثة للمقداد إلى المملكة العربية السعودية في غضون 3 أشهر، حيث قام بأول زيارة في نيسان/أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة قبل نحو 3 أسابيع لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
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