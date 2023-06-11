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https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-خارجية-تركيا-يؤكد-لنظيره-المصري-أهمية-استعادة-كامل-العلاقات-بين-البلدين-1077998860.html
وزير خارجية تركيا يؤكد لنظيره المصري أهمية استعادة كامل العلاقات بين البلدين
وزير خارجية تركيا يؤكد لنظيره المصري أهمية استعادة كامل العلاقات بين البلدين
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يجب المضي قدما نحو استعادة كامل العلاقات بين أنقرة والقاهرة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T12:48+0000
2023-06-11T12:48+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فيدان ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية.وقالت الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على "تويتر" إن شكرى أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي لتهنئته على تولي مهام منصبه.يذكر أن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20230606/مسؤول-تركي-سنشهد-في-المستقبل-القريب-تعيين-سفيري-تركيا-ومصر-1077782825.html
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وزير خارجية تركيا يؤكد لنظيره المصري أهمية استعادة كامل العلاقات بين البلدين

12:48 GMT 11.06.2023
© AFP 2023وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يجب المضي قدما نحو استعادة كامل العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فيدان ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على "تويتر" إن شكرى أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي لتهنئته على تولي مهام منصبه.
يذكر أن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
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