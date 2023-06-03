https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-أنقرة-للمشاركة-في-حفل-تنصيب-أردوغان-1077694730.html

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في حفل تنصيب أردوغان

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في حفل تنصيب أردوغان

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة التركية أنقرة لحضور حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T07:15+0000

2023-06-03T07:15+0000

2023-06-03T07:15+0000

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وأعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري سيتوجه اليوم السبت، إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.وأوضح أبو زيد أن مشاركة وزير الخارجية المصري تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.وفي وقت سابق، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي، رجب طيب وأردوغان، الاثنين الماضي، على "البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء".وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة"، فيما أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيسين أكدا على "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، يوم الأحد الماضي، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

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