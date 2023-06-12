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https://sputnikarabic.ae/20230612/أسطول-المحيط-الهادئ-يحتفل-بيوم-روسيا-في-ميناء-سورابايا-الإندونيسي-فيديو-1078020330.html
أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي... فيديو
أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي... فيديو
احتفلت طواقم سفن أسطول المحيط الهادئ بيوم روسيا في ميناء سورابايا في إندونيسيا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T09:17+0000
2023-06-12T09:17+0000
روسيا
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تم أداء النشيد الوطني على السفن في الصباح، ورفعت أعلام البحرية بشكل رسمي.بالإضافة إلى ذلك، يخطط البلد المضيف لإجراء عدد من الحفلات الثقافية للبحارة في المحيط الهادئ.وصلت طرادات "غرومكي" و"سوفيرشيني"، والناقلة البحرية "بيتشينغا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، التي تقوم بمهام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى الميناء الإندونيسي في اليوم السابق في إطار رحلة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة.
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روسيا

أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي... فيديو

09:17 GMT 12.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2015" في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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احتفلت طواقم سفن أسطول المحيط الهادئ بيوم روسيا في ميناء سورابايا في إندونيسيا.
تم أداء النشيد الوطني على السفن في الصباح، ورفعت أعلام البحرية بشكل رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط البلد المضيف لإجراء عدد من الحفلات الثقافية للبحارة في المحيط الهادئ.
وصلت طرادات "غرومكي" و"سوفيرشيني"، والناقلة البحرية "بيتشينغا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، التي تقوم بمهام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى الميناء الإندونيسي في اليوم السابق في إطار رحلة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة.
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