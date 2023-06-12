https://sputnikarabic.ae/20230612/أسطول-المحيط-الهادئ-يحتفل-بيوم-روسيا-في-ميناء-سورابايا-الإندونيسي-فيديو-1078020330.html
أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي... فيديو
أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي... فيديو
احتفلت طواقم سفن أسطول المحيط الهادئ بيوم روسيا في ميناء سورابايا في إندونيسيا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T09:17+0000
2023-06-12T09:17+0000
2023-06-12T09:17+0000
روسيا
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تم أداء النشيد الوطني على السفن في الصباح، ورفعت أعلام البحرية بشكل رسمي.بالإضافة إلى ذلك، يخطط البلد المضيف لإجراء عدد من الحفلات الثقافية للبحارة في المحيط الهادئ.وصلت طرادات "غرومكي" و"سوفيرشيني"، والناقلة البحرية "بيتشينغا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، التي تقوم بمهام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى الميناء الإندونيسي في اليوم السابق في إطار رحلة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي... فيديو
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احتفلت طواقم سفن أسطول المحيط الهادئ بيوم روسيا في ميناء سورابايا في إندونيسيا.
تم أداء النشيد الوطني على السفن في الصباح، ورفعت أعلام البحرية بشكل رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط البلد المضيف لإجراء عدد من الحفلات الثقافية للبحارة في المحيط الهادئ.
وصلت طرادات "غرومكي" و"سوفيرشيني"، والناقلة البحرية "بيتشينغا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، التي تقوم بمهام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى الميناء الإندونيسي في اليوم السابق في إطار رحلة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة.