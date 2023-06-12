https://sputnikarabic.ae/20230612/اشتيه-يجب-إلزام-إسرائيل-بتنفيذ-الاتفاقيات-الموقعة-عليها-1078035326.html
اشتيه: يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة عليها
اشتيه: يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة عليها
قال محمد اشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني إنه يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها ووقف ما تقوم به من إجراءات أحادية في الأراضي المحتلة. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T18:43+0000
2023-06-12T18:43+0000
2023-06-12T18:43+0000
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جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين.ولفتت الوكالة إلى أن اشتيه طالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال والضغط على تل أبيب فيما يتعلق بالاتفاقيات والإجراءات الأحادية التي تتخذها في الأراضي الفلسطينية.ولفت إلى أن تكون هناك خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفقا لحدود عام 1967.وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني مما وصفه بمحاولات إسرائيلية لفرض إجراءات تهدف إلى تدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن ذلك يظهر من خلال الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.وأشار محمد اشتيه إلى أن إسرائيل تقوم بإعادة الاستيطان في عدد من المستوطنات التي تم إخلاؤها مسبقا في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي للانزلاق نحو وجود دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري.من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، إن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه للأولويات الوطنية الفلسطينية التي تشمل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحسين ظروف معيشته حتى يتم تحقيق حل الدولتين.وأعرب شيناس عن قلقه مما يحدث للمقدسات الإسلامية والمسيحية في العديد من المناطق الفلسطينية وخاصة القدس، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على الوضع القائم بها.
https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-إسرائيل-أبلغت-أمريكا-بالإعلان-هذا-الشهر-عن-خطط-لبناء-4000-وحدة-استيطانية-بالضفة-الغربية-1078034354.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
اشتيه: يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة عليها
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قال محمد اشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني إنه يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها ووقف ما تقوم به من إجراءات أحادية في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن اشتيه طالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال والضغط على تل أبيب
فيما يتعلق بالاتفاقيات والإجراءات الأحادية التي تتخذها في الأراضي الفلسطينية.
وقال اشتيه إنه يجب العمل على خلق حراك دولي يساهم في إعادة إحياء مبادرة السلام العربية للخروج من وضع "الفراغ السياسي" القائم حاليا.
ولفت إلى أن تكون هناك خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
وإقرار السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفقا لحدود عام 1967.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني مما وصفه بمحاولات إسرائيلية لفرض إجراءات تهدف إلى تدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن ذلك يظهر من خلال الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "تقوم إسرائيل بإعادة احتلال للضفة الغربية وتمارس عمليات قتل واعتقال وتستولي على أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني".
وأشار محمد اشتيه إلى أن إسرائيل تقوم بإعادة الاستيطان
في عدد من المستوطنات التي تم إخلاؤها مسبقا في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي للانزلاق نحو وجود دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري.
من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، إن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه للأولويات الوطنية الفلسطينية التي تشمل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحسين ظروف معيشته حتى يتم تحقيق حل الدولتين.
وأعرب شيناس عن قلقه مما يحدث للمقدسات الإسلامية والمسيحية في العديد من المناطق الفلسطينية وخاصة القدس، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على الوضع القائم بها.