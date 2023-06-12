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https://sputnikarabic.ae/20230612/برج-خليفة-يحتفي-بيوم-روسيا-بطريقة-خلابة-فيديو-1078036264.html
برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة... فيديو
برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة... فيديو
تزين أعلى أبراج العالم بألوان العلم الأبيض والأزرق والأحمر اليوم الإثنين تكريما لروسيا في يومها الوطني المصادف بتاريخ 12 حزيران \يونيو. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T19:32+0000
2023-06-12T19:32+0000
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روسيا
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وأشعت ألوان العلم الروسي عبر هيكل برج خليفة مع تأثير مرئي يوحي برفرفة العلم.وترافق ذلك مع تشغيل موسيقى النشيد الوطني لروسيا مما شكل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب الروسي.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا" اليوم الإثنين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.وقال الرئيس الروسي إن الروح الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم ورثناها من قبل أسلافنا، واليوم نعرف ما هي هذه التقاليد المقدسة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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نادي الفيديو, روسيا, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
نادي الفيديو, روسيا, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة... فيديو

19:32 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace منظر جزئي لمينيلاند داخل متنزه ليغولاند الترفيهي في دبي، لنموذج مصغر لبرج خليفة في دبي، 7 مارس 2022
منظر جزئي لمينيلاند داخل متنزه ليغولاند الترفيهي في دبي، لنموذج مصغر لبرج خليفة في دبي، 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
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تزين أعلى أبراج العالم بألوان العلم الأبيض والأزرق والأحمر اليوم الإثنين تكريما لروسيا في يومها الوطني المصادف بتاريخ 12 حزيران \يونيو.
وأشعت ألوان العلم الروسي عبر هيكل برج خليفة مع تأثير مرئي يوحي برفرفة العلم.
وترافق ذلك مع تشغيل موسيقى النشيد الوطني لروسيا مما شكل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب الروسي.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا" اليوم الإثنين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.
وقال الرئيس الروسي إن الروح الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم ورثناها من قبل أسلافنا، واليوم نعرف ما هي هذه التقاليد المقدسة.
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