https://sputnikarabic.ae/20230612/برج-خليفة-يحتفي-بيوم-روسيا-بطريقة-خلابة-فيديو-1078036264.html
برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة... فيديو
برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة... فيديو
تزين أعلى أبراج العالم بألوان العلم الأبيض والأزرق والأحمر اليوم الإثنين تكريما لروسيا في يومها الوطني المصادف بتاريخ 12 حزيران \يونيو. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T19:32+0000
2023-06-12T19:32+0000
2023-06-12T19:32+0000
نادي الفيديو
روسيا
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وأشعت ألوان العلم الروسي عبر هيكل برج خليفة مع تأثير مرئي يوحي برفرفة العلم.وترافق ذلك مع تشغيل موسيقى النشيد الوطني لروسيا مما شكل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب الروسي.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا" اليوم الإثنين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.وقال الرئيس الروسي إن الروح الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم ورثناها من قبل أسلافنا، واليوم نعرف ما هي هذه التقاليد المقدسة.
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072866458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81eaa238e7e1034802ff0182e1bb72a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
نادي الفيديو, روسيا, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة... فيديو
تابعنا عبر
تزين أعلى أبراج العالم بألوان العلم الأبيض والأزرق والأحمر اليوم الإثنين تكريما لروسيا في يومها الوطني المصادف بتاريخ 12 حزيران \يونيو.
وأشعت ألوان العلم الروسي عبر هيكل برج خليفة مع تأثير مرئي يوحي برفرفة العلم.
وترافق ذلك مع تشغيل موسيقى النشيد الوطني لروسيا مما شكل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب الروسي.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا" اليوم الإثنين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.
وقال الرئيس الروسي
إن الروح الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم ورثناها من قبل أسلافنا، واليوم نعرف ما هي هذه التقاليد المقدسة.