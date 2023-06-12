https://sputnikarabic.ae/20230612/جدل-كبير-في-أمريكا-بسبب-تصوير-كائن-فضائي-ورد-مصري-ساخر-فيديو--1078018317.html
جدل كبير في أمريكا بسبب تصوير "كائن فضائي" ورد مصري ساخر... فيديو
جدل كبير في أمريكا بسبب تصوير "كائن فضائي" ورد مصري ساخر... فيديو
بعد أيام على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن قيام واشنطن "بجمع حطام تعود لفضائيين"، والتصريحات التي أدلى بها ضابط استخبارات أمريكي سابق تفيد بأن... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T08:04+0000
2023-06-12T08:04+0000
2023-06-12T08:04+0000
مجتمع
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وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا مقطع فيديو زعم البعض أنه لتسجيل ظهور لكائن فضائي، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه رصد بواسطة كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات كائنا غريبا يتحرك بطريقة مريبة، زعم بعض المغردين أنه هبط بصحن طائر.وسخر المواطنون الأمريكيون من المشاهد من خلال تداول فيديوهات ساخرة حول قضية ظهور كائنات فضائية التي لا يتم الحديث عنها وتسجيلها سوى في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ربط البعض ظهور هذه المشاهد بنظرية المؤامرة، وأنها بداية لشيء كبير يتم التحضير له في المستقبل.الجدير بالذكر أن المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، كانت قد نفت وجود برنامج أمريكي سرّي يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة، وذلك ردا على تصريحات الاستخباري الأمريكي السابق ديفيد جراش بهذا الخصوص.وقال ضابط المخابرات السابق، ديفيد تشارلز غروش، إن لدى الولايات المتحدة مجموعة من الأجزاء والمعدات من الأجسام الغريبة غير البشرية التي تحطمت على الأرض، وفق حديثه للعديد من وسائل الإعلام.وأضاف أن بلاده ودولا أخرى حليفة منخرطة أيضا في عمليات سرية للغاية لـ "الهندسة العكسية" للقطع المكتشفة لصنع أسلحة، مضيفًا: "تشمل المواد مركبات سليمة وسليمة جزئيًا".
https://sputnikarabic.ae/20230607/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-البنتاغون-يجري-تجارب-سرية-على-بقايا-سفن-فضائية-1077857464.html
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منوعات
جدل كبير في أمريكا بسبب تصوير "كائن فضائي" ورد مصري ساخر... فيديو
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بعد أيام على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن قيام واشنطن "بجمع حطام تعود لفضائيين"، والتصريحات التي أدلى بها ضابط استخبارات أمريكي سابق تفيد بأن وزارة الدفاع (البنتاغون)، تجري تجارب على أجزاء غامضة من سفن فضائية تحطمت لصنع أسلحة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا بمشاهد قيل إنها لكائن فضائي.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا مقطع فيديو زعم البعض أنه لتسجيل ظهور لكائن فضائي، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.
وانتشر الفيديو بشكل واسع في أمريكا خصوصا بعد تعليق أفاد به عناصر شرطة في الولاية زعموا فيه أنهم رصدوا مركبة فضائية، الأمر الذي أضفى بعدا آخر على الرواية الخيالية.
ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه رصد بواسطة كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات كائنا غريبا يتحرك بطريقة مريبة، زعم بعض المغردين أنه هبط بصحن طائر.
وأكد آخرون أن الفيديو مزيف، مشيرين إلى أن اقتراب شيء غير بشري من الأرض كان صحيا لكن وجود كائن فضائي هو فيديو مزيف.
وسخر المواطنون الأمريكيون من المشاهد من خلال تداول فيديوهات ساخرة حول قضية ظهور كائنات فضائية التي لا يتم الحديث عنها وتسجيلها سوى في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ربط البعض ظهور هذه المشاهد بنظرية المؤامرة، وأنها بداية لشيء كبير يتم التحضير له في المستقبل.
وبدروه، سخر الفنان المصري محمد هنيدي من هذه المشاهد بعد تداولها على "تويتر" بشكل واسع، مستغربًا من قدرة هذا الكائن على ابتكار مركبة فضائية متطورة جدا فيما لم يستطع حياكة ثياب لنفسه.
الجدير بالذكر أن المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، كانت قد نفت وجود برنامج أمريكي سرّي يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة، وذلك ردا على تصريحات الاستخباري الأمريكي السابق ديفيد جراش بهذا الخصوص.
وقال ضابط المخابرات السابق، ديفيد تشارلز غروش، إن لدى الولايات المتحدة مجموعة من الأجزاء والمعدات من الأجسام الغريبة غير البشرية التي تحطمت على الأرض، وفق حديثه للعديد من وسائل الإعلام
.
وأضاف أن بلاده ودولا أخرى حليفة منخرطة أيضا في عمليات سرية للغاية لـ "الهندسة العكسية" للقطع المكتشفة لصنع أسلحة، مضيفًا: "تشمل المواد مركبات سليمة وسليمة جزئيًا".