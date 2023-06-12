https://sputnikarabic.ae/20230612/كندا-تشهد-تراجعا-في-حرائق-الغابات-بمقاطعة-كيبيك-1078015724.html

كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك

كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك

انخفض عدد حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في المقاطعة وزادت السيطرة عليها في بعض المناطق، وفقًا لوزيرة الموارد الطبيعية في مقاطعة كيبيك، مايتي بلانشيت... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T04:21+0000

2023-06-12T04:21+0000

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وصرحت فيزينا للصحافيين، أن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية قد تراجع إلى 44 حريقًا من أصل 72 حريقًا منذ السبت.تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.وتوقع أحد خبراء الأرصاد الجوية التابع للحكومة الاتحادية يوم السبت، أن تشهد مناطق في كيبيك تساقطًا لأمطار خفيفة يوم الثلاثاء، وهي المناطق التي تعاني من اندلاع الحرائق.

https://sputnikarabic.ae/20230611/العثور-على-أطفال-تاهوا-40-يوما-في-غابات-الأمازون-كيف-حدثت-معجزة-بقائهم-أحياء؟-1078012873.html

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حرائق الغابات, إخماد حرائق, الحرائق, أخبار كندا, كيبيك, العالم