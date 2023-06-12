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كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك
كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك
انخفض عدد حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في المقاطعة وزادت السيطرة عليها في بعض المناطق، وفقًا لوزيرة الموارد الطبيعية في مقاطعة كيبيك، مايتي بلانشيت... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T04:21+0000
2023-06-12T04:22+0000
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وصرحت فيزينا للصحافيين، أن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية قد تراجع إلى 44 حريقًا من أصل 72 حريقًا منذ السبت.تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.وتوقع أحد خبراء الأرصاد الجوية التابع للحكومة الاتحادية يوم السبت، أن تشهد مناطق في كيبيك تساقطًا لأمطار خفيفة يوم الثلاثاء، وهي المناطق التي تعاني من اندلاع الحرائق.
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حرائق الغابات, إخماد حرائق, الحرائق, أخبار كندا, كيبيك, العالم
حرائق الغابات, إخماد حرائق, الحرائق, أخبار كندا, كيبيك, العالم

كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك

04:21 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 04:22 GMT 12.06.2023)
© AFP 2023 / Miguel Riopaيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / Miguel Riopa
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انخفض عدد حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في المقاطعة وزادت السيطرة عليها في بعض المناطق، وفقًا لوزيرة الموارد الطبيعية في مقاطعة كيبيك، مايتي بلانشيت فيزينا.
وصرحت فيزينا للصحافيين، أن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية قد تراجع إلى 44 حريقًا من أصل 72 حريقًا منذ السبت.
تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.
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وتوقع أحد خبراء الأرصاد الجوية التابع للحكومة الاتحادية يوم السبت، أن تشهد مناطق في كيبيك تساقطًا لأمطار خفيفة يوم الثلاثاء، وهي المناطق التي تعاني من اندلاع الحرائق.
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