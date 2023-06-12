https://sputnikarabic.ae/20230612/مجلس-النوب-الليبي-يصوت-بتشكيل-لجنة-لتسجيل-الملاحظات-حول-قوانين-الانتخابات-1078037161.html

مجلس النوب الليبي يصوت بتشكيل لجنة لتسجيل الملاحظات حول قوانين الانتخابات

مجلس النوب الليبي يصوت بتشكيل لجنة لتسجيل الملاحظات حول قوانين الانتخابات

صوت مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الإثنين، بأغلبية النواب الحاضرين، "لصالح مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية". 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T20:37+0000

2023-06-12T20:37+0000

2023-06-12T20:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

عبد الحميد الدبيبة

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان له، إنه "تم مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازم".ووفقا لبليحق، تم "التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي، للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس".وأعلن المجلس"تأجيل مناقشة مخرجات لجنة "6+6" إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد، في وقت سابق اليوم، أنه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6"، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".وطالب لجنة "6+6" بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230609/مصر-ترحب-بجهود-لجنة-66-الليبية-وتثمن-استضافة-المغرب-لجولة-جديدة-من-أعمالها-1077933893.html

https://sputnikarabic.ae/20230607/المجلس-الرئاسي-الليبي-يثمن-النتائج-التي-توصلت-إليها-لجنة-66-بشأن-قانون-الانتخابات-1077865490.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي