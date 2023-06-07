https://sputnikarabic.ae/20230607/المجلس-الرئاسي-الليبي-يثمن-النتائج-التي-توصلت-إليها-لجنة-66-بشأن-قانون-الانتخابات-1077865490.html
المجلس الرئاسي الليبي يثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 بشأن قانون الانتخابات
المجلس الرئاسي الليبي يثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 بشأن قانون الانتخابات
أعرب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T22:47+0000
2023-06-07T22:47+0000
2023-06-07T22:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
العالم العربي
الانتخابات الرئاسية الليبية
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، ندعو جميع المؤسسات ذات الصلة والقوى الوطنية إلى الاستشارة الواسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، بهدف ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة تضمن قبول نتائجها".وأمس الأربعاء، أعلنت لجنة 6+6 التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة بالمغرب، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
https://sputnikarabic.ae/20230606/وزير-الخارجية-المغربي-يؤكد-توصل-لجنة-66-الليبية-إلى-توافق-حول-القوانين-الانتخابية-1077817895.html
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أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية
أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية
المجلس الرئاسي الليبي يثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 بشأن قانون الانتخابات
22:47 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 22:49 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعرب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، ندعو جميع المؤسسات ذات الصلة والقوى الوطنية إلى الاستشارة الواسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، بهدف ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة تضمن قبول نتائجها".
وأمس الأربعاء، أعلنت لجنة 6+6 التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة بالمغرب، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد
، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.