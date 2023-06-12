https://sputnikarabic.ae/20230612/مقتل-مسلحين-اثنين-مواليين-للجيش-الأمريكي-في-غارة-لطائرة-تركية-مسيرة-1078030652.html
مقتل مسلحين اثنين مواليين للجيش الأمريكي في غارة لطائرة تركية مسيرة
مقتل مسلحين اثنين مواليين للجيش الأمريكي في غارة لطائرة تركية مسيرة
قتل مسلحان مواليان للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد للطيران التركي المسير، وباستهداف جديد من نوعه لدراجة نارية كانت تقلهما في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، ما... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T14:31+0000
2023-06-12T14:31+0000
2023-06-12T14:31+0000
العالم العربي
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وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ"سبوتنيك"، إن مسيرة تركية استهدفت دراجة نارية بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة عين العرب (كوباني)، اليوم الإثنين 12 يونيو/ حزيران، ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بريف حلب الشرقي.وتابعت المصادر أن 5 مدنيين أصيبوا بجراح متفاوتة إثر الاستهداف الجوي باعتباره كان في منطقة حيوية (محطة وقود)، حيث تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.وقتلت مجموعة من مسلحي "قسد"، بينهم قياديون بارزون أغلبهم من الجنسية التركية، في 20 عملية جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، في مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، حيث وقع أكثرها في ريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.وتشهد قرى وبلدات أرياف محافظتي الحسكة والرقة وريفي حلب ودير الزور على طول الحدود السورية - التركية، حالة من القصف العنيف من قبل الجيش التركي تستهدف مواقع "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، والذي أدى لتدمير مجموعة من آبار النفط والمنشآت ومحطات الضخ ومعمل غاز السويدية.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-5-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1078023250.html
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العالم العربي, حصري
مقتل مسلحين اثنين مواليين للجيش الأمريكي في غارة لطائرة تركية مسيرة
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قتل مسلحان مواليان للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد للطيران التركي المسير، وباستهداف جديد من نوعه لدراجة نارية كانت تقلهما في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين تصادف تواجدهم أثناء القصف. الاستهداف هو الـ 6 من نوعه منذ الانتخابات التركية، والـ 20 منذ بداية العام الحالي،
وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ"سبوتنيك"، إن مسيرة تركية استهدفت دراجة نارية بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة عين العرب (كوباني)، اليوم الإثنين 12 يونيو/ حزيران، ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش
الأمريكي بريف حلب الشرقي.
وتابعت المصادر أن 5 مدنيين أصيبوا بجراح متفاوتة إثر الاستهداف الجوي باعتباره كان في منطقة حيوية (محطة وقود)، حيث تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.
وكان خمسة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا، بينهم قيادي كردي من الجنسية التركية، أو ما يسمى بـ (كادر، أي من كوادر حزب العمال الكردستاني التركي)، في بلدة أحداث في ريف حلب الشمالي، يوم السبت 10 يونيو/ حزيران، باستهداف جوي تركي عبر مسيرة لسيارة كانت تقلهم.
وقتلت مجموعة من مسلحي "قسد"، بينهم قياديون بارزون أغلبهم من الجنسية التركية، في 20 عملية جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، في مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، حيث وقع أكثرها في ريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.
وتشهد قرى وبلدات أرياف محافظتي الحسكة والرقة وريفي حلب ودير الزور على طول الحدود السورية - التركية، حالة من القصف العنيف من قبل الجيش التركي تستهدف مواقع "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، والذي أدى لتدمير مجموعة من آبار النفط والمنشآت ومحطات الضخ ومعمل غاز السويدية.