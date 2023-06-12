https://sputnikarabic.ae/20230612/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-5-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1078023250.html

الدفاع التركية تعلن تحييد 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا

الدفاع التركية تعلن تحييد 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 5 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردي، شمالي سوريا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T10:04+0000

2023-06-12T10:04+0000

2023-06-12T10:04+0000

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" إنه "تم تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب) التي تقول أنقرة إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني المصنف من قبلها إرهابيا.وأضافت الوزارة في بيان أن قواتها "حيدت 5 إرهابيين في ردها المتواصل على اعتداءين استهدفا (أمس) الأحد قاعدة عسكرية شمال سوريا ومركزا للشرطة جنوب تركيا".وأشارت إلى أنه بمقتل المسلحين الخمسة "يرتفع بذلك عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم إلى 12 إرهابيا منذ أمس".ومساء أمس الأحد، أعلنت الدفاع التركية في بيان "تحييد 7 إرهابيين بينهم قياديان، أثناء رد قواتها على الاعتداءين اللذين استهدفا قاعدة جبرين العسكرية بمنطقة "عملية درع الفرات" ومركزا للشرطة في أونجوبنار جنوب تركيا".وأضافت الوزارة أن "تنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في سوريا نفذ اعتداءين استفزازيين متزامنين بالصواريخ وقذائف الهاون على القاعدة ومركز الشرط"..وتابعت: "لم تقع أي أضرار بين صفوف جنودنا وعناصر شرطتنا أو في مناطق قواعدنا جراء الاستفزاز".وأشارت الوزارة إلى أن الجيش التركي "قام بتحديد مواقع الاعتداءات والرد عليها فورا، لتسفر بحسب المعلومات الأولية عن تدمير "مقر" للتنظيم الإرهابي".وتشهد قرى وبلدات أرياف محافظتي الحسكة والرقة وريفي حلب ودير الزور على طول الحدود السورية - التركية، حالة من القصف العنيف من قبل الجيش التركي تستهدف مواقع القوات الكردية الموالية للجيش الأمريكي، والذي أدى لتدمير مجموعة من آبار النفط والمنشآت ومحطات الضخ ومعمل غاز السويدية.

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