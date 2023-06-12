مهرجان "يوم كرز حمانا" في لبنان يجذب آلاف الزوار...صور
© Sputnik . Abed.K Bayمهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
© Sputnik . Abed.K Bay
احتضنت بلدة حمانا اللبنانية مهرجان الكرز، أمس الأحد، وذلك تحت عنوان "يوم كرز حمانا" بحضور آلاف الزوار والسيّاح.
ومن المتعارف عليه أن بلدة حمانا تشتهر بزراعة الكرز ومنتجاته من مربيات وعصائر وغيره، ويأتي المهرجان لدعم المزارعين ومساعدتهم على تسويق وتصريف منتجاتهم وتشجيعهم على التمسك بالزراعة والأرض.
وتضمن المهرجان الذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل، أكشاكّا للمنتجات الريفية وأكشاك طعام، وحرفًا يدوية ومساحات للأطفال وعروضًا موسيقية.
© Sputnik . Abed.K Bayمهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
مهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
© Sputnik . Abed.K Bay
تقول صباح الشويري وهي مالكة "جنينة شويري" للكرز إن "الإقبال هذه السنة على الكرز كبير جدا، ونحن ننتظر شهر حزيران من كل عام لقطف محصولنا من الكرز وهو متنوع منه النواري والمزيّح وغيره، والناس تنتظر هذا المهرجان للقدوم إلى البلدة من جميع المناطق اللبنانية، والأوضاع أفضل من السابق وهي تتحسن تدريجيا".
© Sputnik . Abed.K Bayمهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
مهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
© Sputnik . Abed.K Bay
وكان من اللافت إقبال الناس الكثيف على شراء الكرز على مختلف نوعه وحجمه، وفي هذا الصدد قال المزارع ريمون أبي نادر إن " الموسم كان ممتاز وناجح، والتوفيق رافق المزارع والبائع، والزوار جاءوا من جميع المناطق بالإضافة إلى المغتربين والسواح من البلدان العربية، وهذا يشعرنا بالفخر".
© Sputnik . Abed.K Bayمهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
مهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
© Sputnik . Abed.K Bay
وعن تصريف المنتجات، قالك "البيع قوي جدا والحركة كبيرة، لم نتوقع الإقبال الكثيف، والكرز هو ثروة حمانا الطبيعية والأهالي أبدوا اهتمام للزراعة وهم يحصدون نتيجة عملهم المجتهد".
© Sputnik . Abed.K Bayمهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
مهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
© Sputnik . Abed.K Bay
تقول جيسي وهي إحدى الزوار إن "المهرجان جميل جدا وهذه زيارتي الأولى للبلدة، الزحمة والناس والألوان جميلة جدا، تجد هنا كل شيء من منتجات وطعام، وفي نهاية الزيارة تشتري كرز لذيذ".
© Sputnik . Abed.K Bayمهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
مهرجان "يوم كرز حمّانا" يجذب آلاف الزوار
© Sputnik . Abed.K Bay
وتعد حمانا من البلدات اللبنانية الجميلة، حيث تتميز بطبيعتها الخلابة وأسطح منازلها القرميدية، كما أنها مقصد للسياحة الدينية لأنها تتضمن مزار القديس شربل الشهير، بالإضافة إلى أن أحداث مسلسل "الهيبة" الشهير صوّر أيضا في ساحة البلدة القديمة.