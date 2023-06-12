https://sputnikarabic.ae/20230612/ميقاتي-يطالب-الأمم-المتحدة-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-خروقاتها-المتكررة-للسيادة-اللبنانية-1078036403.html
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية
جدد رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، "تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 والتنسيق بين الجيش وقوات "اليونيفيل"... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T19:41+0000
2023-06-12T19:41+0000
2023-06-12T19:41+0000
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وطالب ميقاتي، "الأمم المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، ووقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "هذا الأمر يسبب توترات خطيرة".وجدد رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، خلال اجتماعه مع القائد العام للقوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، "تمسك لبنان بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وعدم التفريط بها".وأعلن الجيش اللبناني، الجمعة الماضية، أنه ينفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة الجيش الإسرائيلي.وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل الغاز على مواطنين لبنانيين في كفرشوبا.وذكرت قناة الجديد، أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل غازية على عدد من المواطنين اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة في تلال كفرشوبا.وعزت القناة اللبنانية السبب وراء إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز على مواطنين لبنانيين في كفرشوبا، إلى اقترابهم من إحدى دبابات "الميركافا" الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل استنفارا متبادلا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وذلك على خلفية استقدام الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى منطقة كفرشوبا.
https://sputnikarabic.ae/20230602/شكوى-في-مجلس-الأمن-وحشد-عسكري-متبادل-أين-يصل-التوتر-الحدودي-بين-إسرائيل-ولبنان؟-1077687628.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية
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جدد رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، "تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 والتنسيق بين الجيش وقوات "اليونيفيل" للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية".
وطالب ميقاتي، "الأمم المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، ووقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "هذا الأمر يسبب توترات خطيرة".
وجدد رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، خلال اجتماعه
مع القائد العام للقوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، "تمسك لبنان بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وعدم التفريط بها".
وأعلن الجيش اللبناني، الجمعة الماضية، أنه ينفذ انتشارا في المنطقة الحدودية
في كفرشوبا بمواجهة الجيش الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل الغاز على مواطنين لبنانيين
في كفرشوبا.
وذكرت قناة
الجديد، أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل غازية على عدد من المواطنين اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة في تلال كفرشوبا.
وعزت القناة اللبنانية السبب وراء إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز على مواطنين لبنانيين في كفرشوبا، إلى اقترابهم من إحدى دبابات "الميركافا" الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
استنفارا متبادلا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وذلك على خلفية استقدام الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى منطقة كفرشوبا.