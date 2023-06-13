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بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم
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https://sputnikarabic.ae/20230613/أنظمة-الليزر-القتالية-الروسية-1078063894.html
أنظمة الليزر القتالية الروسية
أنظمة الليزر القتالية الروسية
أسلحة "الليزر" موجودة بالفعل وليست من نسيج خيال المستقبل. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T14:49+0000
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انفوجرافيك
رصد عسكري
الجيش الروسي
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" فيديوغراف عن أفضل أنظمة الليزر القتالية في روسيا الاتحادية: "سوكول-إشيلون"، و"بيريسفيت"، و"زاديرا".شاهد أيضا - طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
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أنظمة الليزر القتالية في روسيا
أنظمة الليزر القتالية في روسيا
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي, видео
انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي, видео

أنظمة الليزر القتالية الروسية

14:49 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 15:22 GMT 13.06.2023)
أنظمة الليزر القتالية الروسية
أنظمة الليزر القتالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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أسلحة "الليزر" موجودة بالفعل وليست من نسيج خيال المستقبل.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" فيديوغراف عن أفضل أنظمة الليزر القتالية في روسيا الاتحادية: "سوكول-إشيلون"، و"بيريسفيت"، و"زاديرا".
© Sputnik
شاهد أيضا - طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:05 GMT
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