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إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T23:26+0000
2023-06-13T23:46+0000
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وذكر مصدر عسكري بالوزارة لوكالة "سبوتنيك" أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق المحتلة.وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.وفي 28 مايو/آيار الماضي أعلنت الدفاع السورية تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان جوي إسرائيلي مماثل من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق دون وقوع إصابات.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره
https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1078074536.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

23:26 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 23:46 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . MOHAMED DAMOURالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . MOHAMED DAMOUR
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري بالوزارة لوكالة "سبوتنيك" أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق المحتلة.
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة السورية دمشق‎
22:09 GMT
وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.
وفي 28 مايو/آيار الماضي أعلنت الدفاع السورية تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان جوي إسرائيلي مماثل من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق دون وقوع إصابات.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره
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