https://sputnikarabic.ae/20230613/إصابة-جندي-سوري-بجروح-خطيرة-إثر-عدوان-إسرائيلي-على-ريف-دمشق-1078075326.html
إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T23:26+0000
2023-06-13T23:26+0000
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وذكر مصدر عسكري بالوزارة لوكالة "سبوتنيك" أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق المحتلة.وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.وفي 28 مايو/آيار الماضي أعلنت الدفاع السورية تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان جوي إسرائيلي مماثل من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق دون وقوع إصابات.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره
https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1078074536.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
23:26 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 23:46 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري بالوزارة لوكالة "سبوتنيك
" أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق المحتلة.
وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.
وفي 28 مايو/آيار الماضي أعلنت الدفاع السورية تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان جوي إسرائيلي مماثل من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق دون وقوع إصابات.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره