https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1078074536.html
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة السورية دمشق
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة السورية دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بسماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T22:09+0000
2023-06-13T22:09+0000
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وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف عددًا من المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المصدر أن العدوان تم تنفيذه بواسطة طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة.وأشار المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق موجتين من صواريخ جو-أرض، ولكن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية وتم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.وقال المصدر الأمني إن الفرق الفنية بدأت بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان تمهيدا للإعلان عنها رسميا.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره
https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-اندلاع-حريق-بريف-دمشق-جراء-سقوط-أحد-صواريخ-العدوان-الإسرائيلي-1078074634.html
https://sputnikarabic.ae/20221130/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بإدانة-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-1070679635.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دمشق, ريف دمشق
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دمشق, ريف دمشق
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة السورية دمشق
22:09 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 22:51 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بسماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي.
وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك
" بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف عددًا من المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المصدر أن العدوان تم تنفيذه بواسطة طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة.
وأشار المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق موجتين من صواريخ جو-أرض، ولكن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية وتم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.
وقال المصدر الأمني إن الفرق الفنية بدأت بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان تمهيدا للإعلان عنها رسميا.
30 نوفمبر 2022, 06:37 GMT
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره