عربي
https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-تحييد-أول-مرتزق-فنلندي-في-أوكرانيا-1078045637.html
إعلام: تحييد أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا
إعلام: تحييد أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا
ذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية "أوليسر دايو"، يوم أمس، أنه تم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحييد مرتزق فنلندي شارك في الأعمال العدائية إلى جانب كييف، ويلاحظ أن هذه... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:55+0000
2023-06-13T08:55+0000
سياسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061839977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fecec4c0238fd91a726c80e4c2b2dc5b.jpg
وحذرت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا من أنه سيتم قمع أي أنشطة مسلحة ضد جيش روسيا الاتحادية، وسيتم القضاء على مجموعات المرتزقة الأجانب.
سياسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061839977_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50b0efdcef0a94b790b91ea11d46d911.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سياسي
سياسي

إعلام: تحييد أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

08:55 GMT 13.06.2023
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
تابعنا عبرTelegram
ذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية "أوليسر دايو"، يوم أمس، أنه تم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحييد مرتزق فنلندي شارك في الأعمال العدائية إلى جانب كييف، ويلاحظ أن هذه على ما يبدو أول حالة تحييد لمقاتل بين المرتزقة الفنلنديين.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا، وأكبر مجموعات جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من حقيقة أن العمل كمرتزقة محظور في العديد من البلدان، بموجب القانون وتتم محاكمتهم وفقًا للقانون الجنائي.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا من أنه سيتم قمع أي أنشطة مسلحة ضد جيش روسيا الاتحادية، وسيتم القضاء على مجموعات المرتزقة الأجانب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала