https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-تحييد-أول-مرتزق-فنلندي-في-أوكرانيا-1078045637.html
إعلام: تحييد أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا
إعلام: تحييد أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا
ذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية "أوليسر دايو"، يوم أمس، أنه تم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحييد مرتزق فنلندي شارك في الأعمال العدائية إلى جانب كييف، ويلاحظ أن هذه... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:55+0000
2023-06-13T08:55+0000
2023-06-13T08:55+0000
سياسي
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وحذرت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا من أنه سيتم قمع أي أنشطة مسلحة ضد جيش روسيا الاتحادية، وسيتم القضاء على مجموعات المرتزقة الأجانب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سياسي
إعلام: تحييد أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا
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ذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية "أوليسر دايو"، يوم أمس، أنه تم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحييد مرتزق فنلندي شارك في الأعمال العدائية إلى جانب كييف، ويلاحظ أن هذه على ما يبدو أول حالة تحييد لمقاتل بين المرتزقة الفنلنديين.
في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا، وأكبر مجموعات جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من حقيقة أن العمل كمرتزقة محظور في العديد من البلدان، بموجب القانون وتتم محاكمتهم وفقًا للقانون الجنائي.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا من أنه سيتم قمع أي أنشطة مسلحة ضد جيش روسيا الاتحادية، وسيتم القضاء على مجموعات المرتزقة الأجانب.