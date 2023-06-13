https://sputnikarabic.ae/20230613/إيران-تؤكد-مواصلة-جهودها-لمثول-ترامب-أمام-المحكمة-لضلوعه-في-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-1078055848.html

إيران تؤكد مواصلة جهودها لمثول ترامب أمام المحكمة لضلوعه في عملية اغتيال قاسم سليماني

إيران تؤكد مواصلة جهودها لمثول ترامب أمام المحكمة لضلوعه في عملية اغتيال قاسم سليماني

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها "تواصل الجهود لمثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة لضلوعه في عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T11:21+0000

2023-06-13T11:21+0000

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وقال عباس علي كدخدايي، مستشار وزير الخارجية الإيراني ورئيس اللجنة الخاصة بمتابعة قضية اغتيال سليماني، عن "إمكانية محاكمة ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين أمروا باغتيال قاسم سليماني، إن "هذا الاحتمال موجود ويتم متابعته"، حسب صحيفة "اعتماد" الإيرانية.وأضاف كدخدايي، أن "الحكومات ملتزمة بمواجهة الجماعات الإرهابية، وبناء على هذه الالتزامات، تصدت إيران بقيادة قاسم سليماني لإرهابيي داعش، وعلى الرغم من التوقعات استطاعت هزيمة داعش في وقت مقبول وتقليص شر الإرهابيين من المنطقة".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230511/مسؤول-قضائي-إيراني-اغتيال-قاسم-سليماني-لن-يمر-دون-معاقبة-وأمريكا-لا-يمكنها-منع-المحاكمة-1076897733.html

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إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, دونالد ترامب, أخبار العراق اليوم, العراق