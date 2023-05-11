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https://sputnikarabic.ae/20230511/مسؤول-قضائي-إيراني-اغتيال-قاسم-سليماني-لن-يمر-دون-معاقبة-وأمريكا-لا-يمكنها-منع-المحاكمة-1076897733.html
مسؤول قضائي إيراني: اغتيال قاسم سليماني لن يمر دون معاقبة وأمريكا لا يمكنها منع المحاكمة
مسؤول قضائي إيراني: اغتيال قاسم سليماني لن يمر دون معاقبة وأمريكا لا يمكنها منع المحاكمة
قال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، إن طهران وبغداد مصممتان على عدم إفلات الجناة من العقاب في ملف اغتيال قاسم سليماني قائد... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T06:37+0000
2023-05-11T06:37+0000
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مقتل قاسم سليماني
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وأكد آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، أن "الحكومة الأمريكية لا يمكنها منع محاكمة الجناة، وإذا لم يكن بإمكانهم الوصول إليهم، فهل يجب أن يؤجل تنفيذ القانون؟ لا، هذا لن يمنع إقامة العدل".وأكد المسؤول القضائي الإيراني أن "عمل النظام القضائي الإيراني وإصدار لوائح اتهام في العراق في المستقبل سيثير الرعب في نفوس مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية (..) هذا العمل الإرهابي لن يمر دون عقاب".وتابع: "الحكم سيصدر في قضية اغتيال الشهيد سليماني.. وفي النظام القضائي عندما نصدر حكما ما يكون تنفيذه وفق القوانين. لن تتجاوز الجمهورية الإسلامية القانون في تنفيذ أحكامها".وأضاف: "لدينا بعض الإرهابيين الذين اعتقلوا في الخارج وحوكموا بالداخل، ويتم تنفيذ أحكامهم".ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, مقتل قاسم سليماني
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, مقتل قاسم سليماني

مسؤول قضائي إيراني: اغتيال قاسم سليماني لن يمر دون معاقبة وأمريكا لا يمكنها منع المحاكمة

06:37 GMT 11.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، إن طهران وبغداد مصممتان على عدم إفلات الجناة من العقاب في ملف اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وأكد آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، أن "الحكومة الأمريكية لا يمكنها منع محاكمة الجناة، وإذا لم يكن بإمكانهم الوصول إليهم، فهل يجب أن يؤجل تنفيذ القانون؟ لا، هذا لن يمنع إقامة العدل".
وأكد المسؤول القضائي الإيراني أن "عمل النظام القضائي الإيراني وإصدار لوائح اتهام في العراق في المستقبل سيثير الرعب في نفوس مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية (..) هذا العمل الإرهابي لن يمر دون عقاب".
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وتابع: "الحكم سيصدر في قضية اغتيال الشهيد سليماني.. وفي النظام القضائي عندما نصدر حكما ما يكون تنفيذه وفق القوانين. لن تتجاوز الجمهورية الإسلامية القانون في تنفيذ أحكامها".
وأضاف: "لدينا بعض الإرهابيين الذين اعتقلوا في الخارج وحوكموا بالداخل، ويتم تنفيذ أحكامهم".
ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، يتحدث خلال منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، تايوان، 27 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
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ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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