https://sputnikarabic.ae/20230613/الكويت-تعيين-نواف-الأحمد-الصباح-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1078073637.html
الكويت… تعيين نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
الكويت… تعيين نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T20:53+0000
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صدر الأمر الأميري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي أشارت إلى أنه تم تكليف نواف الأحمد الصباح بترشيخ أعضاء الحكومة الجديدة، بناء على ذلك.وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.ومن المقرر أن يتم عرض أسماء المرشحين للوزارات المختلفة على ولي العهد ليتم إصدار مرسوم بتعيينهم.ولفتت الوكالة إلى أن المرسوم الصادر بهذا الشأن أصبح ساريا من تاريخ صدوره، وأنه يجب على رئيس الوزراء المكلف إبلاغ مجلس الأمة بهذا الأمر ونشره في الجريدة الرسمية.وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
https://sputnikarabic.ae/20230608/أمير-الكويت-يعلق-على-نتائج-انتخابات-مجلس-الأمة-1077873773.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج
الكويت… تعيين نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
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أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
صدر الأمر الأميري
، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي أشارت إلى أنه تم تكليف نواف الأحمد الصباح بترشيخ أعضاء الحكومة الجديدة، بناء على ذلك.
وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد
.
ومن المقرر أن يتم عرض أسماء المرشحين للوزارات المختلفة على ولي العهد ليتم إصدار مرسوم بتعيينهم.
ولفتت الوكالة إلى أن المرسوم الصادر بهذا الشأن أصبح ساريا من تاريخ صدوره، وأنه يجب على رئيس الوزراء المكلف إبلاغ مجلس الأمة بهذا الأمر ونشره في الجريدة الرسمية.
وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.
يذكر أن الانتخابات التشريعية
الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.