https://sputnikarabic.ae/20230613/رغم-الضغوط-الخارجية-الهائلة-قطر-أكبر-مستثمر-عربي-في-روسيا-1078075066.html

رغم الضغوط الخارجية الهائلة... قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا

رغم الضغوط الخارجية الهائلة... قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا

صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

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الدوحة - سبوتنيك. وخلال احتفال بمناسبة العيد الوطني لروسيا، أكد الدبلوماسي الروسي قائلاً: "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي".وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار، معربا عن ثقته في إمكانية زيادة التعاون الثنائي بشكل أكبر في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230613/روسيا-تعرب-عن-استعدادها-للتعاون-مع-قطر-في-حل-المشاكل-الدولية-والإقليمية-1078073816.html

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