https://sputnikarabic.ae/20230613/رغم-الضغوط-الخارجية-الهائلة-قطر-أكبر-مستثمر-عربي-في-روسيا-1078075066.html
رغم الضغوط الخارجية الهائلة... قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا
رغم الضغوط الخارجية الهائلة... قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا
صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T23:01+0000
2023-06-13T23:01+0000
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الدوحة - سبوتنيك. وخلال احتفال بمناسبة العيد الوطني لروسيا، أكد الدبلوماسي الروسي قائلاً: "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي".وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار، معربا عن ثقته في إمكانية زيادة التعاون الثنائي بشكل أكبر في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230613/روسيا-تعرب-عن-استعدادها-للتعاون-مع-قطر-في-حل-المشاكل-الدولية-والإقليمية-1078073816.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أخبار روسيا اليوم, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
رغم الضغوط الخارجية الهائلة... قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا
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صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.
الدوحة - سبوتنيك
. وخلال احتفال بمناسبة العيد الوطني لروسيا، أكد الدبلوماسي الروسي قائلاً: "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار، معربا عن ثقته في إمكانية زيادة التعاون الثنائي بشكل أكبر في المستقبل.