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https://sputnikarabic.ae/20230613/لوكاشينكو-القنابل-النووية-المستلمة-من-روسيا-أقوى-بـ3-مرات-من-قنبلتي-هيروشيما-وناغازاكي-1078072325.html
لوكاشينكو: القنابل النووية المستلمة من روسيا أقوى بـ3 مرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي
لوكاشينكو: القنابل النووية المستلمة من روسيا أقوى بـ3 مرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي
صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن قرار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سيتم اتخاذه في حالة وقوع عدوان على البلاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T18:36+0000
2023-06-13T18:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الخارجية الروسية
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وصرح رئيس بيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لن يكون هناك تردد، الجواب سيكون فوريًا".كما أوضح لوكاشينكو، أنه تم وضع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا كرادع لمنع غزو محتمل لأراضي الجمهورية.وبين لوكاشينكو أنه "سيتم توزيع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، ولن يتم تخزينها في مكان واحد".
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-في-اجتماع-مع-لوكاشينكو---1077949709.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الخارجية الروسية

لوكاشينكو: القنابل النووية المستلمة من روسيا أقوى بـ3 مرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي

18:36 GMT 13.06.2023
© Fotolia / Romolo Tavaniانفجار نووي
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Fotolia / Romolo Tavani
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صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن قرار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سيتم اتخاذه في حالة وقوع عدوان على البلاد.
وصرح رئيس بيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لن يكون هناك تردد، الجواب سيكون فوريًا".

ووصف لوكاشينكو العدوان بأنه السبب الوحيد لاستخدام الأسلحة النووية، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في ألا يضطر إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

كما أوضح لوكاشينكو، أنه تم وضع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا كرادع لمنع غزو محتمل لأراضي الجمهورية.

لا تكاد هناك أي دولة تريد محاربة دولة لديها مثل هذه الأسلحة (النووية).

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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بيلاروسيا تلقت صواريخ وقنابل من روسيا، وهي أقوى بثلاث مرات من تلك المستخدمة في هيروشيما وناغازاكي.
وبين لوكاشينكو أنه "سيتم توزيع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، ولن يتم تخزينها في مكان واحد".
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