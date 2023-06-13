https://sputnikarabic.ae/20230613/لوكاشينكو-القنابل-النووية-المستلمة-من-روسيا-أقوى-بـ3-مرات-من-قنبلتي-هيروشيما-وناغازاكي-1078072325.html

لوكاشينكو: القنابل النووية المستلمة من روسيا أقوى بـ3 مرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي

لوكاشينكو: القنابل النووية المستلمة من روسيا أقوى بـ3 مرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي

صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن قرار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سيتم اتخاذه في حالة وقوع عدوان على البلاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T18:36+0000

2023-06-13T18:36+0000

2023-06-13T18:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الخارجية الروسية

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وصرح رئيس بيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لن يكون هناك تردد، الجواب سيكون فوريًا".كما أوضح لوكاشينكو، أنه تم وضع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا كرادع لمنع غزو محتمل لأراضي الجمهورية.وبين لوكاشينكو أنه "سيتم توزيع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، ولن يتم تخزينها في مكان واحد".

https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-في-اجتماع-مع-لوكاشينكو---1077949709.html

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