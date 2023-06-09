https://sputnikarabic.ae/20230609/روسيا-تبلغ-المشاركين-في-معاهدة-الأسلحة-التقليدية-في-أوروبا-بقرار-الانسحاب-1077958163.html

روسيا تبلغ المشاركين في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرار الانسحاب

روسيا تبلغ المشاركين في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرار الانسحاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا أبلغت جميع الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها، وذلك في 7... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T14:56+0000

2023-06-09T14:56+0000

2023-06-09T14:56+0000

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وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أخطرت روسيا جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بعد 150 يومًا من إرسال الإخطار، وبالتالي، سيحدث هذا في الساعة 00:00 يوم 7 نوفمبر".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا ينص على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230609/الناتو-يدعو-روسيا-إلى-إعادة-النظر-في-قرار-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077956444.html

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