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روسيا تبلغ المشاركين في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرار الانسحاب
روسيا تبلغ المشاركين في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرار الانسحاب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا أبلغت جميع الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها، وذلك في 7... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:56+0000
2023-06-09T14:56+0000
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وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أخطرت روسيا جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بعد 150 يومًا من إرسال الإخطار، وبالتالي، سيحدث هذا في الساعة 00:00 يوم 7 نوفمبر".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا ينص على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الناتو-يدعو-روسيا-إلى-إعادة-النظر-في-قرار-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077956444.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تبلغ المشاركين في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرار الانسحاب

14:56 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا أبلغت جميع الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها، وذلك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أخطرت روسيا جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بعد 150 يومًا من إرسال الإخطار، وبالتالي، سيحدث هذا في الساعة 00:00 يوم 7 نوفمبر".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن انضمام فنلندا إلى الناتو والإجراءات الجارية لقبول السويد في الحلف هي "القشة الأخيرة" التي جعلت انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا ضروريًا.

مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
"الناتو" يدعو روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا
14:01 GMT
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا ينص على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.

ويرجع تاريخ معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.

وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.
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