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https://sputnikarabic.ae/20230613/وسائل-إعلام-غربية-المخابرات-الأمريكية-حذرت-أوكرانيا-من-تخريب-نورد-ستريم-1078069293.html
وسائل إعلام غربية: المخابرات الأمريكية حذرت أوكرانيا من تخريب "نورد ستريم"
وسائل إعلام غربية: المخابرات الأمريكية حذرت أوكرانيا من تخريب "نورد ستريم"
حثت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أوكرانيا على عدم تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في يونيو/ حزيران 2022، قبل ثلاثة أشهر من عملية التخريب، بعد أن حذر... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T16:45+0000
2023-06-13T16:45+0000
رصد عسكري
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ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الهولندية، وفقًا لتحقيقات برنامج "NOS و Nieuwsuur" التلفزيوني، جنبًا إلى جنب مع مجلة "Die Zeit" الألمانية، أبلغت المخابرات العسكرية الهولندية وكالة المخابرات المركزية عن نية أوكرانيا القيام بأعمال تخريبية في "نورد ستريم"، بعد أن علمت بهذه الخطط من مصدر مجهول من أوكرانيا، وأصدرت الولايات المتحدة بدورها تحذيرا (من التخريب) لأوكرانيا في يونيو 2022.وبحسب مجلة "Die Zeit"، من المحتمل أن يكون النائب الثاني لرئيس وزراء هولندا "كاجسا أولونغرن"، وربما أيضًا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ووزير الخارجية الهولندي فويكه هوكسترا، قد تم إبلاغهم من المخابرات الهولندية بالنتائج التي توصل إليها الأمريكيون، وتساور دائرة ضيقة من النخبة السياسية في لاهاي الهولندية، شكوك جدية بشأن أوكرانيا منذ عام من الآن.ونقلت صحيفة أمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، وثائق مسربة تكشف أن السلطات الأمريكية علمت بخطط كييف لتنفيذ الهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي "نورد ستريم"، قبل ثلاثة أشهر من حدوثه.وذكرت الوثائق أن "المخابرات الأوروبية شاركت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطط كييف لتدمير خطوط التيار الشمالي منذ يونيو 2022".وتضمنت خطة كييف للهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" استخدام مجموعة صغيرة من الغواصين، الذين قدموا تقارير مباشرة إلى قيادة القوات الأوكرانية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

وسائل إعلام غربية: المخابرات الأمريكية حذرت أوكرانيا من تخريب "نورد ستريم"

16:45 GMT 13.06.2023
© AFP 2023وكالة المخابرات المركزية
وكالة المخابرات المركزية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023
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حثت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أوكرانيا على عدم تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في يونيو/ حزيران 2022، قبل ثلاثة أشهر من عملية التخريب، بعد أن حذر جهاز المخابرات العسكرية الهولندي "MIVD" أوكرانيا من مثل هذه الخطط.
ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الهولندية، وفقًا لتحقيقات برنامج "NOS و Nieuwsuur" التلفزيوني، جنبًا إلى جنب مع مجلة "Die Zeit" الألمانية، أبلغت المخابرات العسكرية الهولندية وكالة المخابرات المركزية عن نية أوكرانيا القيام بأعمال تخريبية في "نورد ستريم"، بعد أن علمت بهذه الخطط من مصدر مجهول من أوكرانيا، وأصدرت الولايات المتحدة بدورها تحذيرا (من التخريب) لأوكرانيا في يونيو 2022.

ويشار إلى أن المعلومات التي نقلتها المخابرات الهولندية كانت مشابهة جدًا للخطة التي تم تنفيذها في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما حدث تخريب في "نورد ستريم".

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وبحسب مجلة "Die Zeit"، من المحتمل أن يكون النائب الثاني لرئيس وزراء هولندا "كاجسا أولونغرن"، وربما أيضًا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ووزير الخارجية الهولندي فويكه هوكسترا، قد تم إبلاغهم من المخابرات الهولندية بالنتائج التي توصل إليها الأمريكيون، وتساور دائرة ضيقة من النخبة السياسية في لاهاي الهولندية، شكوك جدية بشأن أوكرانيا منذ عام من الآن.
ونقلت صحيفة أمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، وثائق مسربة تكشف أن السلطات الأمريكية علمت بخطط كييف لتنفيذ الهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي "نورد ستريم"، قبل ثلاثة أشهر من حدوثه.
وذكرت الوثائق أن "المخابرات الأوروبية شاركت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطط كييف لتدمير خطوط التيار الشمالي منذ يونيو 2022".
وتضمنت خطة كييف للهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" استخدام مجموعة صغيرة من الغواصين، الذين قدموا تقارير مباشرة إلى قيادة القوات الأوكرانية.
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