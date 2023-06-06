https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-يفضح-إحاطة-المخابرات-الأمريكية-علما-بخطط-أوكرانيا-تدمير-التيار-الشمالي-قبل-حدوثه-1077810089.html
إعلام يفضح إحاطة المخابرات الأمريكية علما بخطط أوكرانيا تدمير "التيار الشمالي" قبل حدوثه
إعلام يفضح إحاطة المخابرات الأمريكية علما بخطط أوكرانيا تدمير "التيار الشمالي" قبل حدوثه
نقلت صحيفة أمريكية اليوم الثلاثاء وثائق مسربة تكشف أن السلطات الأمريكية علمت بخطط كييف لتنفيذ الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" (نورد ستريم) قبل ثلاثة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T15:59+0000
2023-06-06T15:59+0000
2023-06-06T15:59+0000
روسيا
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وذكرت الوثائق أن "المخابرات الأوروبية شاركت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطط كييف لتدمير خطوط التيار الشمالي منذ حزيران/ يونيو 2022".وتضمنت خطة كييف للهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" استخدام مجموعة صغيرة من الغواصين الذين قدموا تقارير مباشرة إلى قيادة القوات الأوكرانية.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تفاصيل الخطة تم جمعها من قبل أحد أجهزة المخابرات الأوروبية، إذ تم نشر هذه التقارير على منصة "ديسكورد" من قبل العسكري الأمريكي السابق جاك تيكسيرا، وتلقت الصحيفة نسخة من أحد أصدقاء تيكسيرا عبر الإنترنت.وكشفت تقارير ألمانية في 26 أيار/ مايو عن أدلة جديدة تشير إلى تورط أوكرانيا في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم".وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الوصفية لرسائل البريد الإلكتروني، التي جرى إرسالها خلال عملية استئجار اليخت، تعود إلى أوكرانيا.وأضافت نقلا عن وسائل إعلام ألمانية أخرى، أن أعضاء في اتحاد صحفي دولي، تتبعوا ملف استئجار مركب "أندروميدا"، من جانب شركة بولندية، والتي تبيّن أن أوكرانيين يمتلكونها في الواقع.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الروسية-تنفي-مزاعم-وجود-سفينة-روسية-قرب-التيار-الشمالي--1076613813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام يفضح إحاطة المخابرات الأمريكية علما بخطط أوكرانيا تدمير "التيار الشمالي" قبل حدوثه
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نقلت صحيفة أمريكية اليوم الثلاثاء وثائق مسربة تكشف أن السلطات الأمريكية علمت بخطط كييف لتنفيذ الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" (نورد ستريم) قبل ثلاثة أشهر من حدوثه.
وذكرت الوثائق أن "المخابرات الأوروبية شاركت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطط كييف لتدمير خطوط التيار الشمالي منذ حزيران/ يونيو 2022".
وتضمنت خطة كييف للهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" استخدام مجموعة صغيرة من الغواصين الذين قدموا تقارير مباشرة إلى قيادة القوات الأوكرانية.
وأبلغت وكالة المخابرات المركزية عن خطط كييف بالهجوم على "التيار الشمالي" ألمانيا ودول أوروبية أخرى منذ عام 2022.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تفاصيل الخطة تم جمعها من قبل أحد أجهزة المخابرات الأوروبية، إذ تم نشر هذه التقارير على منصة "ديسكورد" من قبل العسكري الأمريكي السابق جاك تيكسيرا، وتلقت الصحيفة نسخة من أحد أصدقاء تيكسيرا عبر الإنترنت.
وكشفت تقارير ألمانية في 26 أيار/ مايو عن أدلة جديدة تشير إلى تورط أوكرانيا في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم".
وركزت تحقيقات حديثة للشرطة، على يخت "أندروميدا"، الذي تشير ترجيحات إلى أنه تم استخدامه لنقل المتفجرات التي استخدمت في تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وفقا لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية.
وأشارت الصحيفة
إلى أن البيانات الوصفية لرسائل البريد الإلكتروني، التي جرى إرسالها خلال عملية استئجار اليخت، تعود إلى أوكرانيا.
وأضافت نقلا عن وسائل إعلام ألمانية أخرى، أن أعضاء في اتحاد صحفي دولي، تتبعوا ملف استئجار مركب "أندروميدا"، من جانب شركة بولندية، والتي تبيّن أن أوكرانيين يمتلكونها في الواقع.