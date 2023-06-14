https://sputnikarabic.ae/20230614/أمريكا-تنشر-طائرات-إف---22-في-الشرق-الأوسط-ردا-على-النشاط-الجوي-الروسي-1078108120.html
أمريكا تنشر طائرات "إف - 22" في الشرق الأوسط ردا على "النشاط الجوي الروسي"
أمريكا تنشر طائرات "إف - 22" في الشرق الأوسط ردا على "النشاط الجوي الروسي"
قالت القيادة المركزية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة نشرت الجيل الخامس من طائرات "إف - 22" المقاتلة في الشرق الأوسط بسبب "زيادة نشاط... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T18:04+0000
2023-06-14T18:04+0000
2023-06-14T18:04+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار الشرق الأوسط
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وجاء في البيان الصحفي، اليوم الأربعاء: "تم نشر طائرة "إف - 22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، نتيجة للسلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد للطائرات الروسية في المنطقة".وكشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طيارين من القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات فض الاشتباك في سوريا.وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في إفادة صحفية، في 31 أيار/ مايو، إن "طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا، فهم يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية".وكشف غورينوف استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا، من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.وأردف: "يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية، التي تقوم برحلات مجدولة في أجواء سوريا الشرقية".
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلتا-سو-35-إس-وسو-25-بي-تعترضان-قاذفتين-أمريكيتين-فوق-بحر-البلطيق-1077431784.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار الشرق الأوسط
أمريكا تنشر طائرات "إف - 22" في الشرق الأوسط ردا على "النشاط الجوي الروسي"
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قالت القيادة المركزية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة نشرت الجيل الخامس من طائرات "إف - 22" المقاتلة في الشرق الأوسط بسبب "زيادة نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة".
وجاء في البيان الصحفي، اليوم الأربعاء: "تم نشر طائرة "إف - 22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، نتيجة للسلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد للطائرات الروسية في المنطقة".
وكشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طيارين من القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات فض الاشتباك في سوريا.
وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في إفادة صحفية، في 31 أيار/ مايو، إن "طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا، فهم يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية".
وكشف غورينوف استمرار
الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا، من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأردف: "يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية، التي تقوم برحلات مجدولة في أجواء سوريا الشرقية".