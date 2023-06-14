https://sputnikarabic.ae/20230614/التليفزيون-الياباني-أنباء-عن-مقتل-عدد-من-قوات-الدفاع-الذاتي-في-إطلاق-نار-1078076587.html
التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار في نطاق تدريب عسكري في وسط اليابان بمحافظة جيفو يوم الأربعاء. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T01:48+0000
2023-06-14T01:48+0000
2023-06-14T02:13+0000
أخبار اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067326574_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_3bf50e8f8f7374cce06e2c569406edf3.jpg
ووفقًا للتليفزيون الياباني، أصيب ثلاثة أشخاص، كما ذكر أنه تم احتجاز جندي مراهق.
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067326574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83c822093acd5eb537210ba82cc1e961.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان
التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
01:48 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار في نطاق تدريب عسكري في وسط اليابان بمحافظة جيفو يوم الأربعاء.
ووفقًا للتليفزيون الياباني، أصيب ثلاثة أشخاص، كما ذكر أنه تم احتجاز جندي مراهق.