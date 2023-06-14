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التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
https://sputnikarabic.ae/20230614/التليفزيون-الياباني-أنباء-عن-مقتل-عدد-من-قوات-الدفاع-الذاتي-في-إطلاق-نار-1078076587.html
التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار في نطاق تدريب عسكري في وسط اليابان بمحافظة جيفو يوم الأربعاء. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T01:48+0000
2023-06-14T02:13+0000
أخبار اليابان
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ووفقًا للتليفزيون الياباني، أصيب ثلاثة أشخاص، كما ذكر أنه تم احتجاز جندي مراهق.
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أخبار اليابان
أخبار اليابان

التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار

01:48 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 14.06.2023)
© AFP 2023 / PHILIP FONGالجيش الياباني - صواريخ تايب 12 اليابانية
الجيش الياباني - صواريخ تايب 12 اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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أفادت وسائل الإعلام المحلية أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار في نطاق تدريب عسكري في وسط اليابان بمحافظة جيفو يوم الأربعاء.
ووفقًا للتليفزيون الياباني، أصيب ثلاثة أشخاص، كما ذكر أنه تم احتجاز جندي مراهق.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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