https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الروسي-الغرب-تسبب-في-رفع-أسعار-الغذاء-والتجارة-بين-مصر-وروسيا-تنمو-باطراد-1078090002.html

السفير الروسي: الغرب تسبب في رفع أسعار الغذاء... والتجارة بين مصر وروسيا تنمو باطراد

السفير الروسي: الغرب تسبب في رفع أسعار الغذاء... والتجارة بين مصر وروسيا تنمو باطراد

أكد السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن الغرب هو المتسبب في رفع أسعار السلع الغذائية بمنعه مالكي السفن وشركات التأمين والبنوك من التعامل مع روسيا، فيما... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T11:54+0000

2023-06-14T11:54+0000

2023-06-14T11:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريسينكو، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الغرب بذل قصارى جهده لوقف توريد المنتجات الغذائية من روسيا إلى الدول الأخرى، عبر منع مالكي السفن، وشركات التأمين والبنوك من التعامل مع موسكو والمشاركة في نقل السلع الغذائية". وأشار إلى أن المنع تسبب في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مضيفًا أنه "من الواضح أن الغرب أراد خلق مجاعة"، مستدركًا: "لكن مع ذلك تمكنت روسيا ومصر من خلال الجهود المشتركة ليس فقط التغلب على المعوقات التي وضعتها الدول الأعضاء بحلف الناتو، بل زيادة حجم التجارة .. فنحن نعمل بشكل مباشر، ولسنا بحاجة إلى الوسطاء الغربيين". وأضاف السفير الروسي أنه "خلال السنة الزراعية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو2022 وستنتهي في 30 يونيو الجاري، قد يتجاوز حجم القمح الروسي الذي تسلمته مصر 8 ملايين طن.. بعدما كانت هذه الكمية عند مستوى 6 ملايين طن في وقت سابق".وفسر بوريسينكو: "تعد مصر أكبر مستورد للقمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وروسيا كانت ولا تزال المورد الرئيسي والموثوق للمنتجات الغذائية إلى مصر، ونسعى لتلبية الطلب أيضًا على، زيت عباد الشمس وفول الصويا".وفي الإطار الخاص بالنشاط التجاري بين البلدين، لفت بوريسينكو، إلى أن "هناك نموًا مطردًا في نشاط التجارة، مع وجود 470 شركة روسية تعمل في مصر بالفعل ويتجاوز حجم استثماراتها 8 مليارات دولار". وثمّن السفير الروسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بغرض توفير مناخ استثماري آمن، معربًا عن اعتقاده بأنها "ستساهم في تعزيز العلاقات، لا سيما بعد قطع العلاقات مع الشركاء الغربيين".وحول إمكانية انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، شدد بوريسينكو على أن "روسيا دعمت على الفور طلب مصر للانضمام إلى تكتل بريكس"، مضيفًا أنه "يمكن الانضمام إذا ما تم الاتفاق داخل التكتل على معايير وإجراءات قبول دول جديدة لأن الأعضاء الحاليين لديهم آراء مختلفة في هذا الصدد".وشارك بوريسينكو، في حفل أقامته السفارة الروسية في القاهرة، أمس الاثنين، بمناسبة العيد الوطني لروسيا، حيث أعرب عن فخر روسيا بصداقتها قديمة العهد مع مصر.وقال بوريسينكو، في كلمة له خلال الحفل: "نحن مرتبطون باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ما يرمز إلى المستوى العالي من التفاهم والثقة المتبادلتين، ونعمل معا من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأشار بوريسينكو إلى أن روسيا تساعد مصر في بناء أول محطة للطاقة النووية على أراضيها، إلى جانب المساعدة التي تقدمها موسكو لمصر لضمان الأمن الغذائي من خلال إمداد منتظم من القمح.وأعرب السفير الروسي، في نهاية كلمته، عن أمله في توسيع التعاون المشترك بين مصر وروسيا للتغلب على أي صعوبات وجعل العالم مكانا أفضل.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى حشد الجهود الدولية للتوصل إلى حل يراعي شواغل جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، معربا عن تطلعه لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية الأزمة الأوكرانية.وبحب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد شارك السيسي في 5 حزيران/يونيو الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، "في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية".وأعرب السيسي عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني"، مشيرًا إلى أن "مصر تبنت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف".ويتوجه وفد من رؤساء الدول الأفريقية المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية إلى كييف وسان بطرسبرغ، يومي 16 و17 حزيران/يونيو الجاري بالترتيب، حسبما أعلنت مؤسسة "برازافيل" الدولية غير الحكومية، المشاركة بتنسيق المبادرة.وأعلن الكرملين، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل قريبا وفدا يضم رؤساء عدد من البلدان الأفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20230614/سفير-روسيا-في-القاهرة-مصر-تتقدم-بطلب-للانضمام-إلى-بريكس-1078082695.html

https://sputnikarabic.ae/20230614/بوريسينكو-موسكو-تعلم-بابتزاز-الغرب-لمصر-ومحاولاته-عرقلة-تدفق-السياحة-الروسية-1078087289.html

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