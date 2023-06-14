https://sputnikarabic.ae/20230614/سفير-روسيا-في-القاهرة-مصر-تتقدم-بطلب-للانضمام-إلى-بريكس-1078082695.html
سفير روسيا في القاهرة: مصر تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"-عاجل
سفير روسيا في القاهرة: مصر تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"-عاجل
أكد غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى البريكس. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:15+0000
2023-06-14T08:15+0000
2023-06-14T08:21+0000
العالم العربي
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وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها البريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة. ومصر مهتمة جدًا بهذا الأمر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سفير روسيا في القاهرة: مصر تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"-عاجل
08:15 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 08:21 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى البريكس.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها البريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة. ومصر مهتمة جدًا بهذا الأمر".