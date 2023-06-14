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https://sputnikarabic.ae/20230614/شركة-روسية-تعرض-روبوتا-يحضر-الآيس-كريم-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-1078083780.html
شركة روسية تعرض روبوتا يحضر الآيس كريم في منتدى سان بطرسبورغ
شركة روسية تعرض روبوتا يحضر الآيس كريم في منتدى سان بطرسبورغ
عرضت الشركة الحكومية المسؤولة عن وسائل النقل في موسكو وجزء من مقاطعة موسكو "موسغور ترانس"، روبوتا لتقديم الآيس كريم، اليوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، في منتدى... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:56+0000
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وتصنع الآلة الآيس كريم ويتم تقديمها للعملاء على متن لعبة قطار.يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

شركة روسية تعرض روبوتا يحضر الآيس كريم في منتدى سان بطرسبورغ

08:56 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور"روبوت باريستا" في حديقة زارياديه في موسكو
روبوت باريستا في حديقة زارياديه في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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عرضت الشركة الحكومية المسؤولة عن وسائل النقل في موسكو وجزء من مقاطعة موسكو "موسغور ترانس"، روبوتا لتقديم الآيس كريم، اليوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وتصنع الآلة الآيس كريم ويتم تقديمها للعملاء على متن لعبة قطار.
يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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