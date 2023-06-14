https://sputnikarabic.ae/20230614/شركة-روسية-تعرض-روبوتا-يحضر-الآيس-كريم-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-1078083780.html
شركة روسية تعرض روبوتا يحضر الآيس كريم في منتدى سان بطرسبورغ
شركة روسية تعرض روبوتا يحضر الآيس كريم في منتدى سان بطرسبورغ
عرضت الشركة الحكومية المسؤولة عن وسائل النقل في موسكو وجزء من مقاطعة موسكو "موسغور ترانس"، روبوتا لتقديم الآيس كريم، اليوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، في منتدى... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:56+0000
2023-06-14T08:56+0000
2023-06-14T08:56+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتصنع الآلة الآيس كريم ويتم تقديمها للعملاء على متن لعبة قطار.يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شركة روسية تعرض روبوتا يحضر الآيس كريم في منتدى سان بطرسبورغ
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عرضت الشركة الحكومية المسؤولة عن وسائل النقل في موسكو وجزء من مقاطعة موسكو "موسغور ترانس"، روبوتا لتقديم الآيس كريم، اليوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وتصنع الآلة الآيس كريم ويتم تقديمها للعملاء على متن لعبة قطار.
يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.