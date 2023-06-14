https://sputnikarabic.ae/20230614/غوتيريش-يجدد-دعوته-لطرفي-الصراع-في-السودان-لوقف-الأعمال-القتالية-1078076886.html
غوتيريش يجدد دعوته لطرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال القتالية
غوتيريش يجدد دعوته لطرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال القتالية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال والالتزام بوقف دائم... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T03:44+0000
2023-06-14T03:44+0000
2023-06-14T03:44+0000
انطونيو غوتيريش
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.وأعاد غوتيريش تأكيد دعوته للأطراف المتحاربة في السودان بوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مشددًا على واجبهم في حماية المدنيين.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انطونيو غوتيريش, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
انطونيو غوتيريش, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
غوتيريش يجدد دعوته لطرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال القتالية
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأعاد غوتيريش تأكيد دعوته للأطراف المتحاربة في السودان بوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مشددًا على واجبهم في حماية المدنيين.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.