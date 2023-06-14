https://sputnikarabic.ae/20230614/متحدث-حكومي-أمير-قطر-يبحث-في-العراق-التعاون-السياسي-والاقتصادي-بين-الدوحة-وبغداد-1078102438.html
متحدث حكومي: أمير قطر يبحث في العراق التعاون السياسي والاقتصادي بين الدوحة وبغداد
متحدث حكومي: أمير قطر يبحث في العراق التعاون السياسي والاقتصادي بين الدوحة وبغداد
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأربعاء، عن "الملفات التي سيتم مناقشتها بين الجانبين العراقي والقطري خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:59+0000
2023-06-14T14:59+0000
2023-06-14T14:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_0:0:2002:1126_1920x0_80_0_0_b5df3e466c2605bb600ff4ad87fdf858.jpg
بغداد- سبوتنيك. وأكد العوادي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "العراق وقطر يسعيان إلى تعزيز التعاون السياسي وتوحيد وجهات النظر فيما يتعلق بالواقع السياسي في المنطقة".وأشار أشار إلى أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الدولية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، مما يلعب دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاستثمار.وأضاف العوادي أن هناك رغبة كبيرة من العراق وقطر في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والتعاون في مجال الموانئ والربط البحري وفتح خطوط ملاحية".ولفت إلى أن "التعاون في خطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى سيكون ضمن المباحثات بين الجانبين، بما في ذلك مشروع خط التنمية وميناء الفاو ومشاريع الطاقة والوقود ونقل الطاقة والوقود".وكان العوادي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة بغداد يوم غد الخميس. وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة".
https://sputnikarabic.ae/20221101/رئيس-العراق-وأمير-قطر-يبحثان-عددا-من-القضايا-ذات-الاهتمام-المشترك-1069729586.html
العراق
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_26:0:1805:1334_1920x0_80_0_0_a35c6297bcd1a968e88962c3fbcb74b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار العالم الآن, العالم العربي
متحدث حكومي: أمير قطر يبحث في العراق التعاون السياسي والاقتصادي بين الدوحة وبغداد
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأربعاء، عن "الملفات التي سيتم مناقشتها بين الجانبين العراقي والقطري خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد يوم غد الخميس".
بغداد- سبوتنيك
. وأكد العوادي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "العراق وقطر يسعيان إلى تعزيز التعاون السياسي وتوحيد وجهات النظر فيما يتعلق بالواقع السياسي في المنطقة".
وأشار أشار إلى أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الدولية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، مما يلعب دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاستثمار.
وأضاف العوادي أن هناك رغبة كبيرة من العراق وقطر في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والتعاون في مجال الموانئ والربط البحري وفتح خطوط ملاحية".
ولفت إلى أن "التعاون في خطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى سيكون ضمن المباحثات بين الجانبين، بما في ذلك مشروع خط التنمية وميناء الفاو ومشاريع الطاقة والوقود ونقل الطاقة والوقود".
وكان العوادي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة بغداد
يوم غد الخميس. وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة".