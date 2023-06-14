https://sputnikarabic.ae/20230614/مصرع-17-مهاجرا-وإنقاذ-104-آخرين-جراء-غرق-قارب-قبالة-سواحل-اليونان-1078084590.html
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان
أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T09:17+0000
2023-06-14T09:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص".وأضاف خفر السواحل اليوناني أنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.وتفيد المعلومات الأولية للسلطات بأن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا إلى إيطاليا.وتشارك 6 سفن لخفر السواحل اليونانية وفرقاطة بحرية وعربة نقل عسكرية وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى عدة سفن خاصة في البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.وتشكل اليونان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عادة ممرا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا المجاورة، وسُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230121/اليونان-تعلن-منع-260-ألف-مهاجر-من-دخول-البلاد-في-عام-2022-1072555160.html
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اليونان, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليونان, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان
09:17 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".
وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص".
وأضاف خفر السواحل اليوناني أنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.
وتفيد المعلومات الأولية للسلطات بأن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا إلى إيطاليا
.
وتشارك 6 سفن لخفر السواحل اليونانية وفرقاطة بحرية وعربة نقل عسكرية وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى عدة سفن خاصة في البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.
وتشكل اليونان
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عادة ممرا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا المجاورة، وسُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا.