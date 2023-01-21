https://sputnikarabic.ae/20230121/اليونان-تعلن-منع-260-ألف-مهاجر-من-دخول-البلاد-في-عام-2022-1072555160.html

اليونان تعلن منع 260 ألف مهاجر من دخول البلاد في عام 2022

اليونان تعلن منع 260 ألف مهاجر من دخول البلاد في عام 2022

أعلن وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، أن بلاده منعت نحو 260 ألف مهاجر من دخول البلاد بشكل غير نظامي، في عام 2022، وألقت القبض على 1500 مهرب. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T19:14+0000

2023-01-21T19:14+0000

2023-01-21T19:14+0000

اليونان

مهاجر غير شرعي

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg

جاءت تصريحات الوزير اليوناني، اليوم السبت، أثناء حديثه لسفراء دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأكد وزير حماية المواطنين للمبعوثين الـ 28 أن حدود اليونان هي أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.وقبل أيام، أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن عدد المهاجرين القادمين للبلاد تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن اليونان شهدت في عام 2021، أقل عدد من الوافدين خلال عقد من الزمان، حيث انخفض عددهم عن 9000 شخص.عزا الوزير نوتيس ميتاراشي، الفضل في انخفاض الهجرة إلى سياسات حكومة يمين الوسط، بحسب "أسوشيتدبرس".

https://sputnikarabic.ae/20221104/مصر-تعلن-نجاة-7-من-مواطنيها-في-حادث-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1069838633.html

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونان, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم