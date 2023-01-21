https://sputnikarabic.ae/20230121/اليونان-تعلن-منع-260-ألف-مهاجر-من-دخول-البلاد-في-عام-2022-1072555160.html
اليونان تعلن منع 260 ألف مهاجر من دخول البلاد في عام 2022
اليونان تعلن منع 260 ألف مهاجر من دخول البلاد في عام 2022
أعلن وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، أن بلاده منعت نحو 260 ألف مهاجر من دخول البلاد بشكل غير نظامي، في عام 2022، وألقت القبض على 1500 مهرب. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T19:14+0000
2023-01-21T19:14+0000
2023-01-21T19:14+0000
اليونان
مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات الوزير اليوناني، اليوم السبت، أثناء حديثه لسفراء دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأكد وزير حماية المواطنين للمبعوثين الـ 28 أن حدود اليونان هي أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.وقبل أيام، أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن عدد المهاجرين القادمين للبلاد تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن اليونان شهدت في عام 2021، أقل عدد من الوافدين خلال عقد من الزمان، حيث انخفض عددهم عن 9000 شخص.عزا الوزير نوتيس ميتاراشي، الفضل في انخفاض الهجرة إلى سياسات حكومة يمين الوسط، بحسب "أسوشيتدبرس".
https://sputnikarabic.ae/20221104/مصر-تعلن-نجاة-7-من-مواطنيها-في-حادث-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1069838633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم
اليونان, مهاجر غير شرعي, أخبار تركيا اليوم
اليونان تعلن منع 260 ألف مهاجر من دخول البلاد في عام 2022
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أعلن وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، أن بلاده منعت نحو 260 ألف مهاجر من دخول البلاد بشكل غير نظامي، في عام 2022، وألقت القبض على 1500 مهرب.
جاءت تصريحات الوزير اليوناني، اليوم السبت، أثناء حديثه لسفراء دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وأكد وزير حماية المواطنين للمبعوثين الـ 28 أن حدود اليونان هي أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن عدد المهاجرين القادمين
للبلاد تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن اليونان شهدت في عام 2021، أقل عدد من الوافدين
خلال عقد من الزمان، حيث انخفض عددهم عن 9000 شخص.
عزا الوزير نوتيس ميتاراشي، الفضل في انخفاض الهجرة إلى سياسات حكومة يمين الوسط، بحسب "أسوشيتدبرس".