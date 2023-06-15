https://sputnikarabic.ae/20230615/الخرطوم-تعلن-رفضها-لرئاسة-كينيا-للجنة-إيغاد-المعنية-بمعالجة-الأزمة-السودانية-1078153365.html

الخرطوم تعلن رفضها لرئاسة كينيا للجنة "إيغاد" المعنية بمعالجة الأزمة السودانية

الخرطوم تعلن رفضها لرئاسة كينيا للجنة "إيغاد" المعنية بمعالجة الأزمة السودانية

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، رفضها لرئاسة كينيا للجنة مبادرة المنظمة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والخاصة بالتوصل لتسوية للأزمة الراهنة في السودان. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T15:32+0000

2023-06-15T15:32+0000

2023-06-15T15:32+0000

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وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن "حكومة جمهورية السودان تعلن رفضها لرئاسة كينيا للجنة إيغاد الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان، والتي تمخضت عن قمة رؤساء دول إيغاد التي انعقدت أخيرًا في جيبوتي".وطالبت الحكومة السودانية بضرورة استمرار الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، في رئاسة اللجنة الرباعية، حسب البيان.وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن الاثنين الماضي، عن "مبادرة هيئة إيغاد بشأن الأزمة السودانية، تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي".وأوضح روتو أن "مبادرة هيئة إيغاد تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين".كما أكد الرئيس الكيني أن "إيغاد ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث نهاية الأزمة الحالية".وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، أن قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع الدائر في السودان.وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كل من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230615/إثيوبيا-تعلن-استضافة-اجتماع-رباعي-ضمن-مبادرة-إيغاد-بشأن-السودان-1078152685.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم, العالم العربي