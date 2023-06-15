https://sputnikarabic.ae/20230615/إثيوبيا-تعلن-استضافة-اجتماع-رباعي-ضمن-مبادرة-إيغاد-بشأن-السودان-1078152685.html

إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع رباعي ضمن مبادرة "إيغاد" بشأن السودان

إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع رباعي ضمن مبادرة "إيغاد" بشأن السودان

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، أنها ستستضيف قريبا اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بشأن السودان. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T15:16+0000

2023-06-15T15:16+0000

2023-06-15T15:16+0000

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وحسب هيئة البث الإثيوبية "فانا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع الدائر في السودان.وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كل من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن الاثنين الماضي، عن "مبادرة هيئة الإيغاد بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي".وأوضح روتو أن "مبادرة هيئة الإيغاد تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين".كما أكد الرئيس الكيني أن "الإيغاد ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث نهاية الأزمة الحالية".وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أعضاء منظمة "إيغاد" إلى تركيز جهودهم، لحل النزاع في السودان.وقال مالك عقار، خلال كلمة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد): "نريد إنهاء الحرب ووقف القتال ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية"، مُرحبا بخارطة الطريق التي قدمها رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي.وبدوره، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقال فكي إن "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، مضيفا أن "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230613/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-مبادرة-إيغاد-لوقف-الحرب-قد-تلقى-مصير-المساعي-الدولية-السابقة-1078070339.html

https://sputnikarabic.ae/20230615/إيغاد-تكلف-رئيس-الوزراء-الإثيوبي-باستضافة-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-لإنهاء-أزمة-السودان-1078140906.html

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