عربي
https://sputnikarabic.ae/20230615/إثيوبيا-تعلن-استضافة-اجتماع-رباعي-ضمن-مبادرة-إيغاد-بشأن-السودان-1078152685.html
إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع رباعي ضمن مبادرة "إيغاد" بشأن السودان
إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع رباعي ضمن مبادرة "إيغاد" بشأن السودان
أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، أنها ستستضيف قريبا اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بشأن السودان. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T15:16+0000
2023-06-15T15:16+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم
العالم العربي
أخبار جنوب السودان
جيبوتي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5569cbc4f0fb239aaa21e159fafefe24.jpg
وحسب هيئة البث الإثيوبية "فانا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع الدائر في السودان.وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كل من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن الاثنين الماضي، عن "مبادرة هيئة الإيغاد بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي".وأوضح روتو أن "مبادرة هيئة الإيغاد تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين".كما أكد الرئيس الكيني أن "الإيغاد ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث نهاية الأزمة الحالية".وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أعضاء منظمة "إيغاد" إلى تركيز جهودهم، لحل النزاع في السودان.وقال مالك عقار، خلال كلمة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد): "نريد إنهاء الحرب ووقف القتال ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية"، مُرحبا بخارطة الطريق التي قدمها رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي.وبدوره، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقال فكي إن "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، مضيفا أن "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230613/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-مبادرة-إيغاد-لوقف-الحرب-قد-تلقى-مصير-المساعي-الدولية-السابقة-1078070339.html
https://sputnikarabic.ae/20230615/إيغاد-تكلف-رئيس-الوزراء-الإثيوبي-باستضافة-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-لإنهاء-أزمة-السودان-1078140906.html
أخبار جنوب السودان
جيبوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f100f941e9007f51e51158c5899fa6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, أخبار جنوب السودان, جيبوتي, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, أخبار جنوب السودان, جيبوتي, الأخبار

إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع رباعي ضمن مبادرة "إيغاد" بشأن السودان

15:16 GMT 15.06.2023
© AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، أنها ستستضيف قريبا اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بشأن السودان.
وحسب هيئة البث الإثيوبية "فانا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع الدائر في السودان.

وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كل من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.
وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن الاثنين الماضي، عن "مبادرة هيئة الإيغاد بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": مبادرة "إيغاد" لوقف الحرب قد تلقى مصير المساعي الدولية السابقة
13 يونيو, 17:02 GMT
وأوضح روتو أن "مبادرة هيئة الإيغاد تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين".
كما أكد الرئيس الكيني أن "الإيغاد ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث نهاية الأزمة الحالية".
وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أعضاء منظمة "إيغاد" إلى تركيز جهودهم، لحل النزاع في السودان.
وقال مالك عقار، خلال كلمة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد): "نريد إنهاء الحرب ووقف القتال ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية"، مُرحبا بخارطة الطريق التي قدمها رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي.
دخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
"إيغاد" تكلف رئيس الوزراء الإثيوبي باستضافة لقاء بين البرهان وحميدتي لإنهاء أزمة السودان
12:23 GMT
وبدوره، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال فكي إن "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، مضيفا أن "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала