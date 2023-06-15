https://sputnikarabic.ae/20230615/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مواقع-إنتاج-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1078138047.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مواقع إنتاج الطائرات دون طيار
الدفاع الروسية تعلن تدمير مواقع إنتاج الطائرات دون طيار
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية دمرت مواقع إنتاج طائرات دون طيار. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:22+0000
2023-06-15T11:22+0000
2023-06-15T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع: "الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الروسية ضربات بأسلحة طيران بعيدة المدى عالية الدقة على منشآت إنتاج الطائرات دون طيار. وتم ضرب جميع الأهداف المعينة".وقالت الدفاع في بيانها: "تم صد هجومين للعدو في مناطق نوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الوحدات الدفاعية والضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك". وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث دبابات".وتابع البيان: "دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوميلنيك، في مقاطعة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة زاغورنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال الساعات الـ24 الماضية، 155جنديا أوكرانيا و3 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفعا ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "مستا بي" و"دي30".وأفادت الدفاع الروسية بأنه "تم القضاء على مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي هذا الاتجاه تم تحييد 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير وسيارتين مدفع الهاوتزر من طراز "مستا بي".
https://sputnikarabic.ae/20230615/لغم-روسي-يطيح-بدبابة-ليوبارد-2-ويقذفها-خارج-الطريق-فيديو-1078133338.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مواقع إنتاج الطائرات دون طيار
11:22 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية دمرت مواقع إنتاج طائرات دون طيار.
وبحسب وزارة الدفاع: "الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الروسية ضربات بأسلحة طيران بعيدة المدى عالية الدقة على منشآت إنتاج الطائرات دون طيار. وتم ضرب جميع الأهداف المعينة".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم صد هجومين للعدو في مناطق نوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه، من خلال الوحدات الدفاعية والضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك". وتم تحييد ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث دبابات".
وتابع البيان: "دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوميلنيك، في مقاطعة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة زاغورنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب الدفاع الروسية: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال الساعات الـ24 الماضية، 155جنديا أوكرانيا و3 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفعا ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "مستا بي" و"دي30".
وأفادت الدفاع الروسية بأنه "تم القضاء على مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي هذا الاتجاه تم تحييد 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير وسيارتين مدفع الهاوتزر من طراز "مستا بي".