https://sputnikarabic.ae/20230615/السعودية-تكشف-مجددا-شرط-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1078127397.html
السعودية تكشف مجددا شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل
السعودية تكشف مجددا شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل
كشفت المملكة العربية السعودية، مجددا شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T08:21+0000
2023-06-15T08:21+0000
2023-06-15T08:21+0000
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وقال فهد ناظر، المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، في مقابلة مع موقع "عرب نيوز"، إن "أي اتفاق لن يكون ممكناً إلا بعد التوصّل إلى حل لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".وأضاف ناظر، أنه "لكي يحدث ذلك ولكي تتخذ المملكة هذه الخطوة، نحتاج إلى حل هذا النزاع الأساسي مع الفلسطينيين".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بلاده "تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة"، مؤكدا على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230609/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-سيرسم-الطريق-لإنهاء-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1077948353.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تكشف مجددا شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل
تابعنا عبر
كشفت المملكة العربية السعودية، مجددا شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال فهد ناظر، المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، في مقابلة مع موقع
"عرب نيوز"، إن "أي اتفاق لن يكون ممكناً إلا بعد التوصّل إلى حل لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
وأضاف ناظر، أنه "لكي يحدث ذلك ولكي تتخذ المملكة هذه الخطوة، نحتاج إلى حل هذا النزاع الأساسي مع الفلسطينيين".
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بلاده "تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة
"، مؤكدا على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".
وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين
، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.
لكن الرياض
أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.