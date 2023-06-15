https://sputnikarabic.ae/20230615/انتشار-التدخين-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1078129873.html
انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط
انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط
يعد تدخين التبغ من العادات السيئة الشائعة في جميع أنحاء العالم. تقدم لكم وكالة "سبوتنيك" تصنيفا للدول الأكثر تدخينًا في الشرقين الأدنى والأوسط. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:15+0000
2023-06-15T09:15+0000
2023-06-15T09:15+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
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2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
انفوجرافيك, инфографика, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط
يعد تدخين التبغ من العادات السيئة الشائعة في جميع أنحاء العالم. تقدم لكم وكالة "سبوتنيك" تصنيفا للدول الأكثر تدخينًا في الشرقين الأدنى والأوسط.