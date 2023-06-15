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https://sputnikarabic.ae/20230615/انتشار-التدخين-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1078129873.html
انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط
انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط
يعد تدخين التبغ من العادات السيئة الشائعة في جميع أنحاء العالم. تقدم لكم وكالة "سبوتنيك" تصنيفا للدول الأكثر تدخينًا في الشرقين الأدنى والأوسط. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
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التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
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انفوجرافيك, инфографика, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
انفوجرافيك, инфографика, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط

09:15 GMT 15.06.2023
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يعد تدخين التبغ من العادات السيئة الشائعة في جميع أنحاء العالم. تقدم لكم وكالة "سبوتنيك" تصنيفا للدول الأكثر تدخينًا في الشرقين الأدنى والأوسط.
انتشار التدخين في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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