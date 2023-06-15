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تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html
تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو
تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صون استقلال الجزائر يأتي بمساعدة روسيا في تسليحنا والدفاع... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:23+0000
2023-06-15T11:48+0000
العالم العربي
روسيا
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وشكر تبون الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال معتبرا أن هذا يدل على عمق الصداقة بين الجزائر وروسيا، التي كما كانت من قبل، وهي علاقات لم تتغير.وهنأ الرئيس تبون الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا"، منوها إلى أن التشاور مع الأصدقاء في كل الظروف وفيما يخص جميع النقاط.وتطرق تبون إلى الحديث عن عدة محاور، منها حصول الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن "بفضل الأصدقاء على رأسهم روسيا".وطالب تبون بالتعجيل في دخول بلاده في منظمة "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار واليورو ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو

11:23 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 15.06.2023)
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / -
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صون استقلال الجزائر يأتي بمساعدة روسيا في تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظل ظروف إقليمية صعبة جدا.
وشكر تبون الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال معتبرا أن هذا يدل على عمق الصداقة بين الجزائر وروسيا، التي كما كانت من قبل، وهي علاقات لم تتغير.

وأشار تبون إلى أن "العلاقات بين روسيا والجزائر التي مضى عليها 60 سنة، والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصداقة"، منوها إلى وجود ضغوطات دولية، لكنها لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو
11:23 GMT
وهنأ الرئيس تبون الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا"، منوها إلى أن التشاور مع الأصدقاء في كل الظروف وفيما يخص جميع النقاط.
وتطرق تبون إلى الحديث عن عدة محاور، منها حصول الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن "بفضل الأصدقاء على رأسهم روسيا".

وبين الرئيس الجزائري أن "الجانبين الروسي والجزائري متفقان حتى قبل أن نتشاور على أغلب النقاط في ظل الوضع الدولي المضطرب جدا".

وطالب تبون بالتعجيل في دخول بلاده في منظمة "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار واليورو ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري.
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