https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html

تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو

تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صون استقلال الجزائر يأتي بمساعدة روسيا في تسليحنا والدفاع... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T11:23+0000

2023-06-15T11:23+0000

2023-06-15T11:48+0000

العالم العربي

روسيا

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وشكر تبون الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال معتبرا أن هذا يدل على عمق الصداقة بين الجزائر وروسيا، التي كما كانت من قبل، وهي علاقات لم تتغير.وهنأ الرئيس تبون الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا"، منوها إلى أن التشاور مع الأصدقاء في كل الظروف وفيما يخص جميع النقاط.وتطرق تبون إلى الحديث عن عدة محاور، منها حصول الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن "بفضل الأصدقاء على رأسهم روسيا".وطالب تبون بالتعجيل في دخول بلاده في منظمة "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار واليورو ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري.

https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html

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العالم العربي, روسيا