https://sputnikarabic.ae/20230615/خبير-دخول-مصر-إلى-بريكس-يزيد-من-تأثير-المنظمة-1078134739.html
خبير: دخول مصر إلى "بريكس" يزيد من تأثير المنظمة
خبير: دخول مصر إلى "بريكس" يزيد من تأثير المنظمة
صرح وانغ وانغ تشىمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، إن إسهام مصر في تطوير "بريكس" ستجعل صوت المنظمة أقوى في الشؤون الدولية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:15+0000
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قال تشىمين، في حديثة لوكالة "سبوتنيك": "سيعزز إسهام مصر في تطوير دول بريكس ورفع صوت المنظمة في الشؤون الدولية وإعطائها وزنًا أكبر في تشكيل القواعد الدولية، ومساعدتها على أن يكون لها تأثير أكثر وضوحا في السياسة الدولية".وفي حديثه عن عواقب انضمام مصر إلى دول بريكس، أشار إلى أن "مصر كونها أكبر دولة في المنطقة، هي الدولة الأكثر نفوذاً في العالم العربي. تلعب مصر دورًا مهمًا في أفريقيا والشرق الأوسط والشؤون العالمية، ولها تأثير كبير على دول العالم الثالث.وقال: "يجب على الدول النامية، ولا سيما الدول النامية الكبيرة التي تمثل مصالح الدول النامية الأخرى، أن تشارك في صياغة القواعد الدولية المستقبلية. يتماشى مسار التنمية هذا مع مفهوم مبادرة الحضارة العالمية للرئيس شي جين بينغ، وأهميتها مهم جدًا".وأشار إلى أن "حقيقة أن 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، في رأيي، تعكس رغبة الدول النامية في التعبير بشكل أكثر فعالية عن مواقفها المشتركة ونقل تطلعاتها. في الواقع، لطالما كانت قضية توسيع بريكس على جدول الأعمال. ومع ذلك، نظرًا لأن كل دولة لديها وضع مختلف، فمن الضروري التوسع بشكل منهجي لتجنب التناقضات بين الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-دول-بريكس-سيكون-لديها-عملتها-الخاصة-المستقلة-عن-الدولار-1078102237.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار مصر الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار مصر الآن
خبير: دخول مصر إلى "بريكس" يزيد من تأثير المنظمة
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حصري
صرح وانغ وانغ تشىمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، إن إسهام مصر في تطوير "بريكس" ستجعل صوت المنظمة أقوى في الشؤون الدولية.
قال تشىمين، في حديثة لوكالة "سبوتنيك": "سيعزز إسهام مصر في تطوير دول بريكس ورفع صوت المنظمة في الشؤون الدولية وإعطائها وزنًا أكبر في تشكيل القواعد الدولية، ومساعدتها على أن يكون لها تأثير أكثر وضوحا في السياسة الدولية".
وفي حديثه عن عواقب انضمام مصر إلى دول بريكس، أشار إلى أن "مصر كونها أكبر دولة في المنطقة، هي الدولة الأكثر نفوذاً في العالم العربي. تلعب مصر دورًا مهمًا في أفريقيا والشرق الأوسط والشؤون العالمية، ولها تأثير كبير على دول العالم الثالث.
وتابع في حديثه: "تحافظ مصر على علاقات ودية مع دول بريكس الخمس. في الوقت الحالي، يتجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة. وفقًا لمعايير البلدان المتقدمة، لديها اقتصاد كبير إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة مصر الخارجية وموقعها في القضايا الدولية محايدة تمامًا".
وقال: "يجب على الدول النامية، ولا سيما الدول النامية الكبيرة التي تمثل مصالح الدول النامية الأخرى، أن تشارك في صياغة القواعد الدولية المستقبلية. يتماشى مسار التنمية هذا مع مفهوم مبادرة الحضارة العالمية للرئيس شي جين بينغ، وأهميتها مهم جدًا".
وتابع: "يعلم الجميع أن فكرة "بريكس +" تم طرحها لزيادة الحوار والتعاون بشكل تدريجي بين دول بريكس والدول النامية الأخرى والاقتصادات النامية بنشاط".
وأشار إلى أن "حقيقة أن 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، في رأيي، تعكس رغبة الدول النامية في التعبير بشكل أكثر فعالية عن مواقفها المشتركة ونقل تطلعاتها. في الواقع، لطالما كانت قضية توسيع بريكس على جدول الأعمال. ومع ذلك، نظرًا لأن كل دولة لديها وضع مختلف، فمن الضروري التوسع بشكل منهجي لتجنب التناقضات بين الدول".