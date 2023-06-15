https://sputnikarabic.ae/20230615/خبير-دخول-مصر-إلى-بريكس-يزيد-من-تأثير-المنظمة-1078134739.html

خبير: دخول مصر إلى "بريكس" يزيد من تأثير المنظمة

خبير: دخول مصر إلى "بريكس" يزيد من تأثير المنظمة

صرح وانغ وانغ تشىمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، إن إسهام مصر في تطوير "بريكس" ستجعل صوت المنظمة أقوى في الشؤون الدولية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

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قال تشىمين، في حديثة لوكالة "سبوتنيك": "سيعزز إسهام مصر في تطوير دول بريكس ورفع صوت المنظمة في الشؤون الدولية وإعطائها وزنًا أكبر في تشكيل القواعد الدولية، ومساعدتها على أن يكون لها تأثير أكثر وضوحا في السياسة الدولية".وفي حديثه عن عواقب انضمام مصر إلى دول بريكس، أشار إلى أن "مصر كونها أكبر دولة في المنطقة، هي الدولة الأكثر نفوذاً في العالم العربي. تلعب مصر دورًا مهمًا في أفريقيا والشرق الأوسط والشؤون العالمية، ولها تأثير كبير على دول العالم الثالث.وقال: "يجب على الدول النامية، ولا سيما الدول النامية الكبيرة التي تمثل مصالح الدول النامية الأخرى، أن تشارك في صياغة القواعد الدولية المستقبلية. يتماشى مسار التنمية هذا مع مفهوم مبادرة الحضارة العالمية للرئيس شي جين بينغ، وأهميتها مهم جدًا".وأشار إلى أن "حقيقة أن 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، في رأيي، تعكس رغبة الدول النامية في التعبير بشكل أكثر فعالية عن مواقفها المشتركة ونقل تطلعاتها. في الواقع، لطالما كانت قضية توسيع بريكس على جدول الأعمال. ومع ذلك، نظرًا لأن كل دولة لديها وضع مختلف، فمن الضروري التوسع بشكل منهجي لتجنب التناقضات بين الدول".

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