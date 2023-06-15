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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/سلطات-دونيتسك-تكشف-عن-أكثر-المحاور-الساخنة-على-الجبهة-1078138219.html
سلطات دونيتسك تكشف عن أكثر "المحاور الساخنة" على الجبهة
سلطات دونيتسك تكشف عن أكثر "المحاور الساخنة" على الجبهة
كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يانغ غاغين، عن القطاعات "الأكثر سخونة" على اتجاه الجبهة في دونيتسك. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:54+0000
2023-06-15T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري
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وأوضح أن العدو يقوم يوميا بمحاولات للهجوم بمجموعات صغيرة، أو من خلال مجموعات التخريب والاستطلاع على طول الخط الأمامي بأكمله، وأشار إلى أن القوات الروسية تتصدى لكل هذه المحاولات.ويتابع غاغين: "يعمل الدفاع الجوي بنشاط، وتعمل استخباراتنا بنشاط كبير جنبًا إلى جنب مع الطيران، حيث تم إنشاء تفاعل فعال للغاية بين أفرع القوات المسلحة، وهي المخابرات والمشاة والطيران والمدفعية".وبفضل المعلومات الاستخبارية، والطيران الذي يضرب بانتظام نقاطا عميقة خلف خطوط العدو، يوجد في الوقت نفسه العديد من الاحتياطيات الاستخبارية التي يدفعها إلى الأمام والتي لا تصل إلى الجبهة، وبذلك فالهجوم المضاد يضر بالسكان المدنيين.
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عسكري
عسكري

سلطات دونيتسك تكشف عن أكثر "المحاور الساخنة" على الجبهة

11:54 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatovقرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يانغ غاغين، عن القطاعات "الأكثر سخونة" على اتجاه الجبهة في دونيتسك.

وقال غاغين، في تصريح له على "القناة الأولى"، اليوم الخميس: "إذا تحدثنا عن قطاع الجبهة في "دونيتسك"، فإن الاتجاهات الأكثر سخونة هي اتجاهات أوغليدار وأرتيوموفسك ومارينكا وأفدييفكا، ويواصل العدو في هذه الاتجاهات تكوين الاحتياطيات وحشد القوات، ويحاول هجومه المضاد، من خلال الاختراقات الصغيرة".

وأوضح أن العدو يقوم يوميا بمحاولات للهجوم بمجموعات صغيرة، أو من خلال مجموعات التخريب والاستطلاع على طول الخط الأمامي بأكمله، وأشار إلى أن القوات الروسية تتصدى لكل هذه المحاولات.
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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
1 مايو, 10:49 GMT
ويتابع غاغين: "يعمل الدفاع الجوي بنشاط، وتعمل استخباراتنا بنشاط كبير جنبًا إلى جنب مع الطيران، حيث تم إنشاء تفاعل فعال للغاية بين أفرع القوات المسلحة، وهي المخابرات والمشاة والطيران والمدفعية".
وبفضل المعلومات الاستخبارية، والطيران الذي يضرب بانتظام نقاطا عميقة خلف خطوط العدو، يوجد في الوقت نفسه العديد من الاحتياطيات الاستخبارية التي يدفعها إلى الأمام والتي لا تصل إلى الجبهة، وبذلك فالهجوم المضاد يضر بالسكان المدنيين.
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