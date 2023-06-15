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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/صواريخ-كا-52-روسية-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1078145921.html
صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:39+0000
2023-06-15T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وبحسب الدفاع الروسية: "تم صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمر طاقم الطائرة الروسية دبابتين تابعتين للقوات الأوكرانية، كانتا تطلقان النار على مواقع العسكريين الروس".ويظهر الفيديو المنشور "مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية الملقبة بـ "التمساح" وهي توجه ضربات لدبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرهما بواسطة صواريخ موجهة".شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو

13:39 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة.
وبحسب الدفاع الروسية: "تم صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمر طاقم الطائرة الروسية دبابتين تابعتين للقوات الأوكرانية، كانتا تطلقان النار على مواقع العسكريين الروس".
ويظهر الفيديو المنشور "مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية الملقبة بـ "التمساح" وهي توجه ضربات لدبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرهما بواسطة صواريخ موجهة".
شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
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