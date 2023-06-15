https://sputnikarabic.ae/20230615/صواريخ-كا-52-روسية-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1078145921.html
صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:39+0000
2023-06-15T13:39+0000
2023-06-15T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وبحسب الدفاع الروسية: "تم صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمر طاقم الطائرة الروسية دبابتين تابعتين للقوات الأوكرانية، كانتا تطلقان النار على مواقع العسكريين الروس".ويظهر الفيديو المنشور "مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية الملقبة بـ "التمساح" وهي توجه ضربات لدبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرهما بواسطة صواريخ موجهة".شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة.
وبحسب الدفاع الروسية: "تم صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمر طاقم الطائرة الروسية دبابتين تابعتين للقوات الأوكرانية، كانتا تطلقان النار على مواقع العسكريين الروس".
ويظهر الفيديو المنشور "مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية الملقبة بـ "التمساح" وهي توجه ضربات لدبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرهما بواسطة صواريخ موجهة".