https://sputnikarabic.ae/20230610/-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-رتل-المدرعات-الأوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-زابوروجيهفيديو-1077978385.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لمعدات عسكرية أوكرانية فى اتجاه زابوروجيه. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T13:47+0000
2023-06-10T13:47+0000
2023-06-10T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع: "هاجمت أطقم طائرات "كا-52" التابعة للقوات الجوية الروسية قافلة من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".وعرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو للهجوم على عربات مصفحة لقوات أوكرانية من إنتاج غربي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-دبابة-أوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-اتجاه-دونيتسك-1077936503.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
13:47 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 13:58 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لمعدات عسكرية أوكرانية فى اتجاه زابوروجيه.
وبحسب وزارة الدفاع: "هاجمت أطقم طائرات "كا-52" التابعة للقوات الجوية الروسية قافلة من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".
وعرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو للهجوم على عربات مصفحة لقوات أوكرانية من إنتاج غربي.
وقالت الدفاع الروسية: "ضرب طيران الجيش الروسي قافلة من المدرعات للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ موجهة. بعد تدمير العديد من المدرعات، حاولت بعض المركبات الأوكرانية الهرب فددمرتها طائرات الهليكوبتر الهجومية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.