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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-رتل-المدرعات-الأوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-زابوروجيهفيديو-1077978385.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لمعدات عسكرية أوكرانية فى اتجاه زابوروجيه. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T13:47+0000
2023-06-10T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع: "هاجمت أطقم طائرات "كا-52" التابعة للقوات الجوية الروسية قافلة من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".وعرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو للهجوم على عربات مصفحة لقوات أوكرانية من إنتاج غربي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-دبابة-أوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-اتجاه-دونيتسك-1077936503.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير رتل المدرعات الأوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في زابوروجيه...فيديو

13:47 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 13:58 GMT 10.06.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لمعدات عسكرية أوكرانية فى اتجاه زابوروجيه.
وبحسب وزارة الدفاع: "هاجمت أطقم طائرات "كا-52" التابعة للقوات الجوية الروسية قافلة من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".
وعرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو للهجوم على عربات مصفحة لقوات أوكرانية من إنتاج غربي.
وقالت الدفاع الروسية: "ضرب طيران الجيش الروسي قافلة من المدرعات للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ موجهة. بعد تدمير العديد من المدرعات، حاولت بعض المركبات الأوكرانية الهرب فددمرتها طائرات الهليكوبتر الهجومية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية تنشر عملية تدمير دبابة أوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في اتجاه دونيتسك... فيديو
أمس, 11:30 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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