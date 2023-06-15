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https://sputnikarabic.ae/20230615/لوكاشيفيتش-روسيا-وبيلاروس-لن-تسمحا-لإستونيا-بتولي-رئاسة-منظمة-الأمن-والتعاون-1078115018.html
لوكاشيفيتش: روسيا وبيلاروس لن تسمحا لإستونيا بتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون
لوكاشيفيتش: روسيا وبيلاروس لن تسمحا لإستونيا بتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون
صرح ممثل روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، بأن إستونيا ليست مستعدة للتخلي عن ترشيحها لرئاسة منظمة الأمن... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T04:43+0000
2023-06-15T04:43+0000
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فيينا- سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم الكل متمسك بموقفه، نحن وبيلاروس كررنا إعلاننا مرة أخرى أننا لن نمرر ترشيح إستونيا ومن الضروري البحث عن خيارات أخرى، وهذا منطقي".وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي وبعض "المغردين" الآخرين يصرون على أن تتولى إستونيا الرئاسة.."، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن إستونيا لم تقدم ترشيحها رسميًا، على النحو الذي تقتضيه قواعد المنظمة.وأوضح لوكاشيفيتش، أن إستونيا لم تتقدم بطلب على لسان رئيسها ووزير خارجيتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، فقط ممثلها تحدث عدة مرات عن رغبة بلاده بتولي رئاسة المنظمة، دون التقدم بطلب رسمي.وفي وقت سابق، رفضت روسيا وبيلاروس الموافقة على تولي إستونيا الرئاسة في 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-الغرب-يحول-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-إلى-ساحة-حرب-إعلامية-1071712290.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار إستونيا اليوم, إستونيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار إستونيا اليوم, إستونيا, العالم

لوكاشيفيتش: روسيا وبيلاروس لن تسمحا لإستونيا بتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون

04:43 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور الكسندر لوكاشيفيتش
 الكسندر لوكاشيفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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صرح ممثل روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، بأن إستونيا ليست مستعدة للتخلي عن ترشيحها لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لكن روسيا وبيلاروس لن تسمحا لها بتولي هذا المنصب.
فيينا- سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم الكل متمسك بموقفه، نحن وبيلاروس كررنا إعلاننا مرة أخرى أننا لن نمرر ترشيح إستونيا ومن الضروري البحث عن خيارات أخرى، وهذا منطقي".
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وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي وبعض "المغردين" الآخرين يصرون على أن تتولى إستونيا الرئاسة.."، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن إستونيا لم تقدم ترشيحها رسميًا، على النحو الذي تقتضيه قواعد المنظمة.
وأوضح لوكاشيفيتش، أن إستونيا لم تتقدم بطلب على لسان رئيسها ووزير خارجيتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، فقط ممثلها تحدث عدة مرات عن رغبة بلاده بتولي رئاسة المنظمة، دون التقدم بطلب رسمي.
وفي وقت سابق، رفضت روسيا وبيلاروس الموافقة على تولي إستونيا الرئاسة في 2024.
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