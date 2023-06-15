https://sputnikarabic.ae/20230615/مانحون-دوليون-يتعهدون-بأكثر-من-10-مليارات-دولار-لمساعدة-السوريين-1078160271.html
مانحون دوليون يتعهدون بأكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين
مانحون دوليون يتعهدون بأكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين
قال مانحون دوليون، اليوم الخميس، إنهم سيخصصون 10.3 مليار دولار كمساعدات لملايين السوريين المتضررين "من الحرب والفقر والجوع"، سواء في الداخل أو كلاجئين في... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T20:56+0000
2023-06-15T20:56+0000
2023-06-15T20:56+0000
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وجاءت تعهدات 57 دولة و30 منظمة دولية، في مؤتمر سنوي يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز ليناريتش، الذي اختتم الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في مقر التكتل المؤلف من 27 دولة: "هذا دليل ملموس على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعب السوري".وطلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من المانحين 11.1 مليار دولار، وهو ما أسماه "أكبر نداء لنا في جميع أنحاء العالم".وتابع: "ستنفد مساعداتنا النقدية لمليوني ونصف المليون سوري الشهر المقبل وحده"، واصفًا ذلك بـ "الأولوية رقم واحد".ستوفر الأموال التي تم جمعها مساعدات للسوريين داخل البلد، ولنحو 5.7 مليون لاجئ سوري، معظمهم في تركيا ولبنان والأردن، وفق الوكالة.يأتي مؤتمر المانحين في بروكسل بعد زلزال قاتل بقوة 7.8 درجة، ضرب مناطق شاسعة من سوريا في فبراير/ شباط الماضي، ما فاقم الوضع. وقدّر البنك الدولي الخسائر بأكثر من 5 مليارات دولار، حيث دمر الزلزال منازل ومستشفيات وزاد من ضعف البنية التحتية للطاقة والمياه في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230320/تفاصيل-المساعدات-التي-أعلن-عنها-مؤتمر-المانحين-لسوريا-وتركيا-1074964635.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
مانحون دوليون يتعهدون بأكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين
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قال مانحون دوليون، اليوم الخميس، إنهم سيخصصون 10.3 مليار دولار كمساعدات لملايين السوريين المتضررين "من الحرب والفقر والجوع"، سواء في الداخل أو كلاجئين في الخارج.
وجاءت تعهدات 57 دولة و30 منظمة دولية، في مؤتمر سنوي يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل سوريا، وفق وكالة
"أسوشيتد برس".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز ليناريتش، الذي اختتم الاجتماع الذي استمر ليوم واحد في مقر التكتل المؤلف من 27 دولة: "هذا دليل ملموس على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعب السوري".
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من المانحين 11.1 مليار دولار، وهو ما أسماه "أكبر نداء لنا في جميع أنحاء العالم".
وقال غوتيريس: "مناشدتي بسيطة: ساعدونا في مساعدة الشعب السوري ليس لدينا وقت نضيعه".
وتابع: "ستنفد مساعداتنا النقدية لمليوني ونصف المليون سوري الشهر المقبل وحده"، واصفًا ذلك بـ "الأولوية رقم واحد".
ستوفر الأموال التي تم جمعها مساعدات للسوريين داخل البلد، ولنحو 5.7 مليون لاجئ سوري، معظمهم في تركيا ولبنان والأردن، وفق الوكالة.
يأتي مؤتمر المانحين
في بروكسل بعد زلزال قاتل بقوة 7.8 درجة، ضرب مناطق شاسعة من سوريا في فبراير/ شباط الماضي، ما فاقم الوضع. وقدّر البنك الدولي الخسائر بأكثر من 5 مليارات دولار، حيث دمر الزلزال منازل ومستشفيات وزاد من ضعف البنية التحتية للطاقة والمياه في سوريا.