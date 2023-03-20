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تفاصيل المساعدات التي أعلن عنها مؤتمر المانحين لسوريا وتركيا
تفاصيل المساعدات التي أعلن عنها مؤتمر المانحين لسوريا وتركيا
تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة البلجديكية، بروكسل، بتقديم 7 مليارات يورو (7.5 مليارد دولار) لإعادة بناء تركيا وسوريا التين ضربتهما... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T20:53+0000
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بروكسل- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن المشاركين في مؤتمر للمانحين في بروكسل، تعهدوا بتقديم 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء سوريا وتركيا بعد الزلزالين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستخصص مليار يورو لتركيا وأكثر من 108 ملايين يورو لسوريا لإعادة الإعمار.كما تعهد مشاركون آخرون في المؤتمر بتخصيص مساعدات مالية إضافية للبلدان المتضررة، حيث ستقدم فنلندا 12 مليون يورو لإعادة إعمار تركيا وسوريا، بحسب وزارة الخارجية الفنلندية.ووصل إجمالي تعهد الاتحاد الأوروبي إلى 3.6 مليار يورو، وهو ما يزيد عن 50٪ من إجمالي 7 مليارات يورو التي تم جمعها لتركيا وسوريا من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/السويد-حشد-مؤتمر-المانحين-7-مليارات-يورو-لصالح-إعادة-الإعمار-في-سوريا-وتركيا-1074956428.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

تفاصيل المساعدات التي أعلن عنها مؤتمر المانحين لسوريا وتركيا

20:53 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Suhaib Omarayaزلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية
زلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة البلجديكية، بروكسل، بتقديم 7 مليارات يورو (7.5 مليارد دولار) لإعادة بناء تركيا وسوريا التين ضربتهما الزلازل.
بروكسل- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن المشاركين في مؤتمر للمانحين في بروكسل، تعهدوا بتقديم 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء سوريا وتركيا بعد الزلزالين.
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
السويد: حشد مؤتمر المانحين 7 مليارات يورو لصالح إعادة الإعمار في سوريا وتركيا
17:25 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستخصص مليار يورو لتركيا وأكثر من 108 ملايين يورو لسوريا لإعادة الإعمار.
كما تعهد مشاركون آخرون في المؤتمر بتخصيص مساعدات مالية إضافية للبلدان المتضررة، حيث ستقدم فنلندا 12 مليون يورو لإعادة إعمار تركيا وسوريا، بحسب وزارة الخارجية الفنلندية.

كما وعدت رومانيا بإضافة 1.3 مليون يورو للجهود الإنسانية، فيما أعلن المجلس الفيدرالي السويسري أن البلاد ستخصص 9.1 مليون دولار لدعم الأشخاص الذين عانوا من الكارثة.

ووصل إجمالي تعهد الاتحاد الأوروبي إلى 3.6 مليار يورو، وهو ما يزيد عن 50٪ من إجمالي 7 مليارات يورو التي تم جمعها لتركيا وسوريا من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
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