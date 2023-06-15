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مسؤول أمريكي: إيران اختبرت طائرة انتحارية من دون طيار في الخليج
مسؤول أمريكي: إيران اختبرت طائرة انتحارية من دون طيار في الخليج
قال مسؤول أمريكي إن إيران اختبرت طائرة مسيرة انتحارية ضد سفينة تدريب في الخليج، وأطلقت صاروخًا أو طائرة مسيرة أخرى دون تحذير للسفن في المنطقة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T18:32+0000
2023-06-15T18:32+0000
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وقال المسؤول، في تصريح صحفي، نقلا عن بيانات استخبارية أمريكية، إن الطائرة من دون طيار الأحادية الاتجاه أطلقت، يوم أمس الأربعاء، من منطقة جاسك الإيرانية على بعد 8-9 أميال في البحر- داخل المياه الإقليمية الإيرانية - ضد بارجة تدريب.واعتبر أن "التدرب بشكل أساسي على ضرب السفن التجارية، هو السبب الوحيد الذي يجعلها تفعل ذلك في خليج عمان".وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات البحرية.اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات منذ عام 2019، ضد السفن التجارية في مياه الخليج الاستراتيجية، والتي تحتوي على بعض أهم طرق النفط والشحن في العالم، وهي الاتهامات التي نفتها طهران.وتختبر إيران بشكل دوري طائرات من دون طيار متفجرة أو انتحارية وتبث لقطات لها قيد الاختبار.ولم تصدر إيران أي تعليق رسمي على مزاعم المسؤول الأمريكي، حتى الساعة 18: 20 بتوقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20230614/بعد-فتاح-الإيراني-إسرائيل-تستعد-للكشف-عن-منظومة-لاعتراض-الصواريخ-الفرط-صوتية--1078110873.html
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الأخبار, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول أمريكي: إيران اختبرت طائرة انتحارية من دون طيار في الخليج

18:32 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / -طائرة من دون طيار إيرانية
طائرة من دون طيار إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / -
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قال مسؤول أمريكي إن إيران اختبرت طائرة مسيرة انتحارية ضد سفينة تدريب في الخليج، وأطلقت صاروخًا أو طائرة مسيرة أخرى دون تحذير للسفن في المنطقة.
وقال المسؤول، في تصريح صحفي، نقلا عن بيانات استخبارية أمريكية، إن الطائرة من دون طيار الأحادية الاتجاه أطلقت، يوم أمس الأربعاء، من منطقة جاسك الإيرانية على بعد 8-9 أميال في البحر- داخل المياه الإقليمية الإيرانية - ضد بارجة تدريب.
واعتبر أن "التدرب بشكل أساسي على ضرب السفن التجارية، هو السبب الوحيد الذي يجعلها تفعل ذلك في خليج عمان".
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات البحرية.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
بعد "فتاح" الإيراني... إسرائيل تستعد للكشف عن منظومة لاعتراض الصواريخ الفرط صوتية
أمس, 19:49 GMT
اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات منذ عام 2019، ضد السفن التجارية في مياه الخليج الاستراتيجية، والتي تحتوي على بعض أهم طرق النفط والشحن في العالم، وهي الاتهامات التي نفتها طهران.
وتختبر إيران بشكل دوري طائرات من دون طيار متفجرة أو انتحارية وتبث لقطات لها قيد الاختبار.
ولم تصدر إيران أي تعليق رسمي على مزاعم المسؤول الأمريكي، حتى الساعة 18: 20 بتوقيت غرينتش.
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